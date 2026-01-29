Australian Open: Djokovič nastoupí jako obrovský outsider, nevěří se ani Zverevovi
Semifinále mužů
Alcaraz (1-Šp.) – Zverev (3-Něm.) | Rod Laver Arena (04:30 SEČ)
Djokovič (4-Srb.) – Sinner (2-It.) | Rod Laver Arena (09:30 SEČ)
Alcaraz – Zverev | 04:30 SEČ
Carlos Alcaraz poprvé překročil čtvrtfinále na Australian Open a dál míří za svým snem. Alexander Zverev se pokusí o senzaci a obhajobu loňského finále.
Zápasové informace a forma
Alcaraz učinil během pauzy mezi sezonami šokující rozhodnutí a rozešel se s trenérem Juanem Carlosem Ferrerem. Na Australian Open dělá maximum, aby nepohořel hned na svém prvním letošním turnaji a nedal médiím záminku rozchod s dlouholetým koučem kritizovat. Zatím si v tomto ohledu vede fantasticky. Při svém pátém startu v Melbourne Parku totiž poprvé překročil čtvrtfinále, a navíc prošel do semifinále bez ztráty jediného setu.
Aktuální lídr žebříčku už nějakou dobu na grandslamech exceluje a vyhrál 36 z posledních 37 setů, jediný nezdar v této statistice zapsal proti rivalovi Jannikovi Sinnerovi ve finále US Open. Ještě k tomu má v pouhých 22 letech na kontě už 89 vítězství na majorech, což je vzhledem k takto nízkému věku rekord. Aby toho nebylo málo, tak je po Novakovi Djokovičovi a Rafaelovi Nadalovi třetím nejmladším tenistou v open éře, který zkompletoval semifinále na všech čtyřech grandslamech.
Zverev měl frustrující závěr loňské sezony a ne zrovna povedený vstup do té letošní. Na Australian Open si ovšem spravuje chuť a opět ukazuje, jak moc umí být nebezpečný, když je v dobrém rozpoložení. Navíc to vypadá, že výborně načasoval formu, což se mu v minulosti na grandslamech několikrát nepodařilo. V úvodním týdnu sice povolil set výrazným outsiderům, nicméně ve druhém týdnu exceluje a smetl Francisca Cerúndola a přehrál ve čtyřech setech nebezpečného Learnera Tiena.
Němec je mnohými považován za nejlepšího hráče, který nezískal grandslamový titul. Kromě slabší psychické odolnosti, jež se potvrdila například ve finále US Open 2020, má potíže na těchto turnajích porážet členy užší špičky. Přitom na akcích ATP pro něj duely s nejlepšími hráči světa zas tak nepřekonatelnou překážku nepředstavují. Další takovou výzvu absolvuje teď na Australian Open. Pokud chce loňský finalista konečně poprvé triumfovat na majorech, bude muset porazit nejen Alcaraze, ale i Sinnera, nebo Novaka Djokoviče.
Vzájemná bilance
Stav 6:6. Ačkoli Zverev výrazně zaostává za Alcarazem i Sinnerem, má s oběma hráči velmi solidní vzájemnou bilanci. Momentálně dokonce nejlepší ze všech aktivních tenistů. Nejvíce pozoruhodná je jeho statistika proti Alcarazovi na těch největších turnajích. Na grandslamech to mají 2:2, když Zverev zvítězil na French Open 2022 a také předloni tady na Australian Open.
Zajímavosti a fakta
Alcaraz má za sebou 94 soubojů s žebříčkově níže postavenými soupeři na grandslamech a pouze sedm z nich prohrál. Poslední takový nezdar utrpěl proti Djokovičovi ve čtvrtfinále loňského Australian Open.
V posledních dvou kolech grandslamových turnajů má vynikající úspěšnost. Konkrétně v semifinále je to 7:2 a v této fázi byli nad jeho síly pouze Djokovič na French Open 2023 a Daniil Medveděv na US Open 2023.
Zverev má mizernou bilanci s hráči TOP 5 na grandslamech, vyhrál s nimi jen jeden ze 14 duelů. Pozitivem však pro něj může být, že jediný takový skalp zaznamenal právě proti Alcarazovi předloni tady na Australian Open.
Německý tenista je v semifinále Australian Open již potřetí v řadě. Předloni v této fázi nedotáhl náskok dvou setů proti Medveděvovi a loni těžil ze skreče zraněného Djokoviče.
Sázkařská analýza
Je velmi těžké věřit tomu, že by Zverev mohl tento duel s Alcarazem vyhrát. Jeho historie v takto velkých zápasech na grandslamové scéně totiž není lichotivá a logicky se mu vůbec nevěří, což potvrzují kurzy na vítěze tohoto utkání. Němec má přitom velké zbraně, hlavně servis a bekhend, a vše potřebné k tomu, aby i na grandslamech porážel Alcaraze, Sinnera a Djokoviče.
Pokud by Zverev navázal na výkony z posledních dvou zápasů, mohl by dělat Alcarazovi velké potíže a třeba se i postarat o jedno z největších překvapení letošního Australian Open. Španěl je ovšem velmi dobře připravený a věří si. "Těším se na tenhle zápas. Vím, co musím udělat. Budu velmi dobře připravený, a pokud mě chce porazit, tak se dost zapotí," uvedl Alcaraz.
Kurz na vítězství Alcaraze nemá dostatečnou hodnotu. Nicméně sázky na Zvereva, že pokryje handicap + 6,5 gamu, nastřílí více než 9,5 es a získá celkově přes 15,5 gamu stojí za zvážení.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj
Bilance: 5:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 5:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 53:24)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 7:2)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 32:12)
Alcaraz – Australian Open
Kariérní bilance: 16:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Walton (6:3, 7:6, 6:2), Hanfmann (7:6, 6:3, 6:2), (32) Moutet (6:2, 6:4, 6:1), (19) Paul (7:6, 6:4, 7:5), (6) De Minaur (7:5, 6:2, 6:1)
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první individuální turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj
Bilance: 6:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 6:1
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 58:80)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:6)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 40:38)
Zverev – Australian Open
Kariérní bilance: 36:10
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: finále
Bilance v semifinále: 1:2
Generálka: United Cup (bilance 1:1)
Cesta turnajem: Diallo (6:7, 6:1, 6:4, 6:2), Müller (6:3, 4:6, 6:3, 6:4), (26) Norrie (7:5, 4:6, 6:3, 6:1), (18) F. Cerúndolo (6:2, 6:4, 6:4), (25) Tien (6:3, 6:7, 6:1, 7:6)
Djokovič – Sinner | 09:30 SEČ
Jannik Sinner je současným králem Australian Open, zatímco nejúspěšnější hráč v historii turnaje Novak Djokovič se snaží navázat na minulé úspěchy.
Zápasové informace a forma
Djokovič si momentálně prochází svým nejdelším obdobím bez grandslamového titulu a čím dál tím víc to vypadá, že bude potřebovat i notnou dávku štěstí, aby ještě někdy na této úrovni triumfoval. Konec jeho dlouholeté dominance byl vzhledem k pokročilému tenisovému věku a úpadku fyzické kondice nevyhnutelný. Možná ale právě na probíhajícím Australian Open to bude jeho turnaj. Ve čtvrtfinále měl totiž obrovské štěstí, když mu Lorenzo Musetti za stavu 2:0 na sety ze svého pohledu skrečoval. Djokovič tak stále čeká na první vyhraný set od vítězství ve třetím kole.
Na rekordní 25. grandslamový titul čeká už od US Open 2023 a jeho největší překážka je očividná a velmi složitá. Jedná se o fakt, že pro triumf na majoru bude s největší pravděpodobností muset porazit v současnosti dominující Carlose Alcaraze a Sinnera. Navíc ve formátu na tři vítězné sety. Zatímco Alcaraze v poslední době několikrát skolil, Sinner pro něj už dlouho představuje ohromnou výzvu. Ital je jeho jednoznačně nejtěžším soupeřem a hlavním důvodem, proč Djokovičova dominance nepokračuje.
Elitní tenisté obvykle potřebují jen jeden šťastný moment, aby se vrátili na vrchol svých sil. A Sinner je na letošním Australian Open jasným příkladem. Po štěstí, které měl ve třetím kole proti Eliotovi Spizzirrimu, kdy už to vypadalo, že kvůli křečím vzdá, zase exceluje a má turnaj pod kontrolou. V osmifinále nepovolil set Lucianovi Darderimu a ve čtvrtfinále stejným poměrem přehrál Bena Sheltona. V Melbourne Parku tak vyhrál už 19 zápasů v řadě a stále útočí na hattrick, kterým by vyrovnal právě rekordmana Djokoviče.
Pro Sinnera je jasným cílem v letošní sezoně i návrat na post světové jedničky, který mu loni sebral rival Alcaraz. Po Australian Open se sice na trůn vrátit nemůže, ale ideálně potřebuje zopakovat loňský triumf, aby si Španěla nenechal příliš utéct. Minimálně finále by obhájit měl, protože se do něj dostal na posledních pěti grandslamových turnajích. Navíc vyhrál posledních 12 soubojů se zástupci TOP 10 žebříčku, přičemž v nich dohromady ztratil pouhé dva sety.
Vzájemná bilance
Sinner vede 6:4, pokud nepočítáme exhibice. Pro Djokoviče skutečně představuje nejtěžšího možného soupeře, což dokládá i fakt, že Sinner včetně loňského French Open a Wimbledonu vyhrál posledních pět soubojů a také už devět setů v řadě.
Zajímavosti a fakta
Djokovič je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii Australian Open. Dohrané semifinále (bez skreče) prohrál na tomto turnaji pouze jednou, a to předloni právě se Sinnerem.
Sinner (5) je po Rogerovi Federerovi (11) a Rafaelovi Nadalovi (6) nejčastějším protivníkem Djokoviče v semifinále grandslamů. Djokovič vyhrál první takový duel ve Wimbledonu 2023, ale v dalších třech případech měl navrch Sinner.
Pokud budeme počítat jen dohrané zápasy, tak je Sinner od nezdaru proti Alcarazovi ve finále US Open 2025 neporažen. Na Australian Open utrpěl poslední prohru v roce 2023, kdy v pětisetové bitvě podlehl Stefanosovi Tsitsipasovi.
Sinner má za sebou 53 duelů s žebříčkově níže postavenými protivníky na grandslamech. Prohrál pouze dva, konkrétně s Alcarazem na US Open 2025 a Alexanderem Zverevem na US Open 2023.
Sázkařská analýza
Djokovič viditelně ztrácí, ale pořád věří, že může Sinnera i Alcaraze porážet. "Jannik a Carlos hrají lépe než všichni ostatní, ale to neznamená, že vyvěsím bílou vlajku a vzdám se. Dál je budu vyzývat a bojovat až do posledního míče." Zároveň uvedl, že ho teď nelimituje žádný zdravotní problém. "Sice mám každý den nějaké menší potíže, ale teď mě nic velkého netrápí."
Pokud Djokovič naváže na velmi nepovedený výkon ze čtvrtfinále s Musettim, tak může být vítězství Sinnera velmi rychlé a srbský veterán by pravděpodobně nezískal ani jeden set. Sázka na výhru Sinnera 3:0 na sety s kurzem kolem 1.70 by tak mohla pro někoho představovat solidní hodnotu.
Pro opravdové odvážlivce by ale mohla být mnohem lákavější sázka na Djokovičovo vítězství (kolem 9.00) nebo to, že nejúspěšnější hráč všech dob získá alespoň jeden set (kolem 2.00).
Djokovič – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj
Bilance: 4:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 4:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 264:120)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 37:16)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 142:55)
Djokovič – Australian Open
Kariérní bilance: 103:10
Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21, 2023)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance v semifinále: 10:2
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Martínez (6:3, 6:2, 6:2), Maestrelli (6:3, 6:2, 6:2), Van De Zandschulp (6:3, 6:4, 7:6), (16) Menšík (bez boje), (5) Musetti (4:6, 3:6, 3:1 skreč)
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj
Bilance: 5:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 5:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 60:36)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:2)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 33:11)
Sinner – Australian Open
Kariérní bilance: 27:4
Nejlepší výsledek: triumf (2024-25)
Loňský výsledek: triumf
Bilance v semifinále: 2:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Gaston (6:2, 6:1 skreč), Duckworth (6:1, 6:4, 6:2), Spizzirri (4:6, 6:3, 6:4, 6:4), (22) Darderi (6:1, 6:3, 7:6), (8) Shelton (6:3, 6:4, 6:4)
Páteční program | Přehled mužského turnaje
