Australian Open navýšilo odměny o 14 procent. 'Nůžky' mezi poraženými a šampiony se svírají

Pořadatelé Australian Open pokračují přidávání peněz 'potřebným'. Zatímco tučná odměna finalistů zůstává téměř stejná jako loni, poražení v kvalifikaci získají o třetinu víc, než loni. O zhruba pětinu si polepší i další tenisté vyřazení v úvodních kolech, kteří mnohdy mají problém platit náklady spojené s tenisovým životem.



"I letos jsem spolupracovali s ATP a WTA, abychom určili váhu odměn pro jednotlivá kola. Snažili jsme se více odměnit hráče už od začátku turnaje, a to jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře," řekl ředitel turnaje Craig Tiley.



"Pevně věříme, že zvyšování odměn na všech úrovních pomůže vytvořit více životaschopných kariér a umožní více hráčům vydělat si více peněz," dodal Tiley.



Od roku 2007, kdy se stal ředitelem turnaje současný šéf Tiley, se odměny na Australian Open zvýšily o více než trojnásobek. Za posledních pět let stouply prémie o více než 60 procent, přesto byl i letos nejméně dotovaným turnajem velké čtyřky.



Na French Open si letos tenisté rozdělili odměny v celkové výši 42,661 milionu eur (zhruba 1,1 miliardy korun), ve Wimbledonu 38 milionů liber (zhruba 1,13 miliardy). Nejštědřejší tradičně byli organizátoři US Open s rekordními 57 miliony amerických dolarů (zhruba 1,3 miliardy).



Australian Open 2020 odstartuje 20. ledna. Tituly ve dvouhrách budou obhajovat Srb Novak Djokovič a Japonka Naomi Ósakaová.

Nárůst odměn na Australian Open 2020

(v australských dolarech)

1 AUD = 15,91 Kč DVOUHRA 2020 2019 nárůst 1. kolo kvalifikace 20.000 15.000 33,3 % 2. kolo kvalifikace 32.500 25.000 30,0 % 3. kolo kvalifikace 50.000 40.000 20,0 % 1. kolo 90.000 75.000 20,0 % 2. kolo 128.000 105.000 21,9 % 3. kolo 180.000 155.000 16,1 % osmifinále 300.000 260.000 15,4 % čtvrtfinále 525.000 460.000 14,1 % semifinále 1.040.000 920.000 13,0 % finále 2.065.000 2.050.000 0,7 % šampion 4.120.000 4.100.000 0,5 % ČTYŘHRA (pro tým) 1. kolo 25.000 21.000 19,0 % 2. kolo 38.000 32.500 17,0 % osmifinále 62.000 55.000 12,7 % čtvrtfinále 110.000 100.000 10,0 % semifinále 200.000 190.000 5,3 % finále 380.000 375.000 1,3 % šampioni 760.000 750.000 1,3 % MIX (pro tým) 1. kolo 6.250 5.950 5,0 % 2. kolo 12.000 11.500 4,4 % čtvrtfinále 24.000 23.000 4,4 % semifinále 50.000 47.500 5,3 % finále 100.000 95.000 5,3 % šampioni 190.000 185.000 2,7 %