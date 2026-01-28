Australian Open: Nebezpečí pro Sabalenkovou i Rybakinovou. Ve hře je repríza finále

Čtvrteční program Australian Open nabídne semifinálové zápasy ženské dvouhry, v nichž budou favoritkami Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová. Světová jednička Sabalenková ovšem vyzve letos neporaženou a nebezpečně rozjetou Elinu Svitolinovou a bývalou wimbledonskou šampionku Rybakinovou čeká těžká zkouška v podobě Jessicy Pegulaové. Pokud se papírové předpoklady naplní, dojde na reprízu finále z roku 2023.
Sabalenka Aryna
Svitolina Elina
Rybakina Elena
Pegula Jessica
Aryna Sabalenková vyzve letos neporaženou Elinu Svitolinovou (© AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 29. 1.

Semifinále žen
Sabalenková (1-) – Svitolinová (12-Ukr.) | Rod Laver Arena (09:30 SEČ)
Pegulaová (6-USA) – Rybakinová (5-Kaz.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)

 

 

Sabalenková – Svitolinová | 09:30 SEČ

Aryna Sabalenková se počtvrté v řadě probojovala do semifinále Australian Open a měla by ukončit letošní neporazitelnost Eliny Svitolinové.

 

Zápasové informace a forma

Sabalenková se ve čtvrtfinále vypořádala s takřka 40stupňovým horkem a ukončila pohádkovou jízdu teenagerky Ivy Jovicové. Americkou hvězdičku přehrála na centrálním dvorci Roda Lavera hladce 6:3, 6:0. Aktuální světová jednička tak na probíhajícím Australian Open stále neztratila set a vylepšila svou letošní bilanci na 10:0.

Včetně probíhajícího turnaje se na 12 z posledních 14 akcí dokázala dostat minimálně do semifinálové fáze, takže si pobyt v čele žebříčku rozhodně zaslouží. Od loňského února zaregistrovala šest finálových účastí na úrovni WTA 1000 či vyšší a ve čtvrtek by měla již čtvrtým rokem po sobě projít do finále Australian Open.

Rovněž Svitolinová na začátku letošní sezony exceluje. Ukrajinská tenistka má stejně jako Sabalenková bilanci 10:0 v tomto roce a do semifinále Australian Open postoupila bez ztráty jediného setu. Po cenných skalpech Diany Šnajderové a Mirry Andrejevové zničila ve čtvrtfinále 6:1, 6:2 mizerně hrající světovou trojku Coco Gauffovou.

Obrovskou radost musela mít nejen z výhry nad Gauffovou, ale také z překonání čtvrtfinálového bloku v tomto dějišti. Jejím předchozím maximem na Australian Open totiž bylo čtvrtfinále z let 2018-19 a 2025. Přitom tuto sezonu, kterou odstartovala triumfem v Aucklandu, začínala bez jediné výhry na individuálních turnajích od srpna.

 

Vzájemná bilance

Sabalenková dominuje 5:1. Většina z předchozích šesti vzájemných soubojů se uskutečnila na antuce. Včetně toho posledního loni na tisícovce v Madridu, kde Běloruska zvítězila ve dvou těsných setech.

Vizitka Aryny Sabalenkové.Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Zajímavosti a fakta

Sabalenková sice nemá příliš lichotivou bilanci v semifinále grandslamů (7:6), nicméně z posledních sedmi takových zápasů jich šest vyhrála a na Australian Open je v této fázi stoprocentní (3:0).

Běloruská hráčka je teprve třetí nasazenou jedničkou za poslední dekádu, která do semifinále Australian Open postoupila bez ztráty setu.

Svitolinová bude útočit na své první grandslamové finále v kariéře. Na turnajích velké čtyřky hrála semifinále třikrát a neuspěla ve Wimbledonu 2019, na US Open 2019 ani ve Wimbledonu 2023.

Na kontě má celkem sedm skalpů světových jedniček, ovšem na tvrdém povrchu naposledy někoho takového porazila na Turnaji mistryň v Singapuru v roce 2017 (Simona Halepová).

 

Sázkařská analýza

Sabalenková je favoritkou nejen v tomto zápase proti nebezpečné soupeřce, ale také na celkový triumf. Pokud uspěje, získá už svůj třetí titul z Australian Open. Svitolinová pro ni může být v semifinálovém duelu hrozbou, jelikož je v této sezoně stejně jako Sabalenková neporažena. Dá se však předpokládat, že Ukrajinka bude při útoku na své první grandslamové finále nervózní.

Vizitka Eliny Svitolinové.Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)
Bilance: 10:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 10:0
Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:0 (kariérní 106:59)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 7:6)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 41:21)

Sabalenková – Australian Open

Kariérní bilance: 33:6
Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)
Loňský výsledek: finále
Bilance v semifinále: 3:0
Generálka: Brisbane (triumf)
Cesta turnajem: Rakotomangaová Rajaonahová (6:4, 6:1), Zhuoxuan Bai (6:3, 6:1), Potapovová (7:6, 7:6), (17) Mboková (6:1, 7:6), (29) Jovicová (6:3, 6:0)

 

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)
Bilance: 10:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 10:0
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 45:57)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:3)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 23:25)

Svitolinová – Australian Open

Kariérní bilance: 34:12
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Auckland (triumf)
Cesta turnajem: Bucsaová (6:4, 6:1), Klimovičová (7:5, 6:1), (23) Šnajderová (7:6, 6:3), (8) M. Andrejevová (6:2, 6:4), (3) Gauffová (6:1, 6:2)

 

 

Pegulaová – Rybakinová | 11:00 SEČ

Jelena Rybakinová zaútočí na své druhé finále na Australian Open a mohla by zařídit reprízu souboje o titul z roku 2023. Jessica Pegulaová naopak hraje své první semifinále v Melbourne.

 

Zápasové informace a forma

Pegulaová se dostala do čtvrtfinálové fáze na Australian Open počtvrté v kariéře a poprvé ji dokázala překročit až v letošním roce. Američanka potkala svou už třetí krajanku na probíhajícím turnaji a ve středu si po hodině a 35 minutách poradila 6:2, 7:6 s chybující finalistkou posledních dvou majorů Amandou Anisimovovou.

Její letošní vystoupení v Melbourne je takřka perfektní a právě proti Anisimovové měla nejblíže k tomu, aby poprvé ztratila set. V úvodních třech zápasech neprohrála v žádném setu více než tři gamy a v osmifinále přehrála 6:3, 6:4 obhájkyni titulu Madison Keysovou. Na kontě má pět skalpů TOP 10 na grandslamech a dva zapsala v tomto týdnu.

Rybakinová je další semifinalistkou, která nemusela v předchozích pěti utkáních řešit ztrátu setu. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán zvládla bez problémů úvodní tři kola proti nenasazeným soupeřkám, v osmifinále smetla 6:1, 6:3 Elise Mertensovou a ve čtvrtfinále porazila 7:5, 6:1 světovou dvojku a rivalku Igu Šwiatekovou.

Za posledních 12 měsíců zaregistrovala celkem 10 postupů minimálně do semifinále, takže není pochyb o tom, že v TOP 5 světového pořadí figuruje naprosto zaslouženě. V loňské sezoně triumfovala ve Štrasburku, Ningbu a na prestižním Turnaji mistryň a nyní ji čeká útok na druhou kariérní finálovou účast na grandslamovém Australian Open.

 

Vzájemná bilance

Vyrovnáno 3:3. Rybakinová srovnala vzájemnou bilanci, když zvládla oba loňské souboje. Ty se uskutečnily v září v rámci finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové a v listopadu na Turnaji mistryň.

Vizitka Jessicy Pegulaové.Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Zajímavosti a fakta

Pegulaová absolvuje své třetí kariérní semifinále na grandslamech. Obě předchozí odehrála na domácím US Open, kde předloni prošla do finále a loni naopak v této fázi neuspěla.

Před startem letošního Australian Open prohrála osm z 11 duelů s hráčkami TOP 10 na grandslamech. Teď ovšem může vyhrát už třetí takový zápas v řadě.

Rybakinová vyhrála svá úvodní dvě semifinále na grandslamech ve Wimbledonu 2022 a v roce 2023 tady na Australian Open. Naopak v tom třetím a zároveň posledním ve Wimbledonu 2024 úspěšná nebyla.

Bývalá wimbledonská šampionka si v předchozím kole proti Šwiatekové připsala svůj první skalp TOP 10 na grandslamech od Australian Open 2023.

 

Sázkařská analýza

Tento souboj mezi světovou pětkou a šestkou by měl být vyrovnanější než úvodní semifinále, v němž nastoupí Sabalenková a Svitolinová. Rybakinová bude plnit roli kurzové favoritky, nicméně toto utkání má všechny předpoklady k tomu, aby dospělo do rozhodujícího setu, který může skončit ve prospěch kterékoli z aktérek.

Vizitka Jeleny Rybakinové.Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)
Bilance: 8:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 8:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 28:37)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)
Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 20:16)

Pegulaová – Australian Open

Kariérní bilance: 20:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Brisbane (semifinále)
Cesta turnajem: Zacharovová (6:2, 6:1), Kesslerová (6:0, 6:2), Selechmetěvová (6:3, 6:2), (9) Keysová (6:3, 6:4), (4) Anisimovová (6:2, 7:6)

 

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)
Bilance: 7:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 7:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 32:27)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:1)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 22:15)

Rybakinová – Australian Open

Kariérní bilance: 19:6
Nejlepší výsledek: finále (2023)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: Brisbane (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Juvanová (6:4, 6:3), Gračovová (7:5, 6:2), Valentová (6:2, 6:3), (21) Mertensová (6:1, 6:3), (2) Šwiateková (7:5, 6:1)

 

Čtvrteční program | Přehled ženského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
TOPlist