Australian Open: Nebezpečí pro Sabalenkovou i Rybakinovou. Ve hře je repríza finále
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 29. 1.
Semifinále žen
Sabalenková (1-) – Svitolinová (12-Ukr.) | Rod Laver Arena (09:30 SEČ)
Pegulaová (6-USA) – Rybakinová (5-Kaz.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)
Sabalenková – Svitolinová | 09:30 SEČ
Aryna Sabalenková se počtvrté v řadě probojovala do semifinále Australian Open a měla by ukončit letošní neporazitelnost Eliny Svitolinové.
Zápasové informace a forma
Sabalenková se ve čtvrtfinále vypořádala s takřka 40stupňovým horkem a ukončila pohádkovou jízdu teenagerky Ivy Jovicové. Americkou hvězdičku přehrála na centrálním dvorci Roda Lavera hladce 6:3, 6:0. Aktuální světová jednička tak na probíhajícím Australian Open stále neztratila set a vylepšila svou letošní bilanci na 10:0.
Včetně probíhajícího turnaje se na 12 z posledních 14 akcí dokázala dostat minimálně do semifinálové fáze, takže si pobyt v čele žebříčku rozhodně zaslouží. Od loňského února zaregistrovala šest finálových účastí na úrovni WTA 1000 či vyšší a ve čtvrtek by měla již čtvrtým rokem po sobě projít do finále Australian Open.
Rovněž Svitolinová na začátku letošní sezony exceluje. Ukrajinská tenistka má stejně jako Sabalenková bilanci 10:0 v tomto roce a do semifinále Australian Open postoupila bez ztráty jediného setu. Po cenných skalpech Diany Šnajderové a Mirry Andrejevové zničila ve čtvrtfinále 6:1, 6:2 mizerně hrající světovou trojku Coco Gauffovou.
Obrovskou radost musela mít nejen z výhry nad Gauffovou, ale také z překonání čtvrtfinálového bloku v tomto dějišti. Jejím předchozím maximem na Australian Open totiž bylo čtvrtfinále z let 2018-19 a 2025. Přitom tuto sezonu, kterou odstartovala triumfem v Aucklandu, začínala bez jediné výhry na individuálních turnajích od srpna.
Vzájemná bilance
Sabalenková dominuje 5:1. Většina z předchozích šesti vzájemných soubojů se uskutečnila na antuce. Včetně toho posledního loni na tisícovce v Madridu, kde Běloruska zvítězila ve dvou těsných setech.
Zajímavosti a fakta
Sabalenková sice nemá příliš lichotivou bilanci v semifinále grandslamů (7:6), nicméně z posledních sedmi takových zápasů jich šest vyhrála a na Australian Open je v této fázi stoprocentní (3:0).
Běloruská hráčka je teprve třetí nasazenou jedničkou za poslední dekádu, která do semifinále Australian Open postoupila bez ztráty setu.
Svitolinová bude útočit na své první grandslamové finále v kariéře. Na turnajích velké čtyřky hrála semifinále třikrát a neuspěla ve Wimbledonu 2019, na US Open 2019 ani ve Wimbledonu 2023.
Na kontě má celkem sedm skalpů světových jedniček, ovšem na tvrdém povrchu naposledy někoho takového porazila na Turnaji mistryň v Singapuru v roce 2017 (Simona Halepová).
Sázkařská analýza
Sabalenková je favoritkou nejen v tomto zápase proti nebezpečné soupeřce, ale také na celkový triumf. Pokud uspěje, získá už svůj třetí titul z Australian Open. Svitolinová pro ni může být v semifinálovém duelu hrozbou, jelikož je v této sezoně stejně jako Sabalenková neporažena. Dá se však předpokládat, že Ukrajinka bude při útoku na své první grandslamové finále nervózní.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)
Bilance: 10:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 10:0
Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:0 (kariérní 106:59)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 7:6)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 41:21)
Sabalenková – Australian Open
Kariérní bilance: 33:6
Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)
Loňský výsledek: finále
Bilance v semifinále: 3:0
Generálka: Brisbane (triumf)
Cesta turnajem: Rakotomangaová Rajaonahová (6:4, 6:1), Zhuoxuan Bai (6:3, 6:1), Potapovová (7:6, 7:6), (17) Mboková (6:1, 7:6), (29) Jovicová (6:3, 6:0)
Svitolinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)
Bilance: 10:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 10:0
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 45:57)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:3)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 23:25)
Svitolinová – Australian Open
Kariérní bilance: 34:12
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Auckland (triumf)
Cesta turnajem: Bucsaová (6:4, 6:1), Klimovičová (7:5, 6:1), (23) Šnajderová (7:6, 6:3), (8) M. Andrejevová (6:2, 6:4), (3) Gauffová (6:1, 6:2)
Pegulaová – Rybakinová | 11:00 SEČ
Jelena Rybakinová zaútočí na své druhé finále na Australian Open a mohla by zařídit reprízu souboje o titul z roku 2023. Jessica Pegulaová naopak hraje své první semifinále v Melbourne.
Zápasové informace a forma
Pegulaová se dostala do čtvrtfinálové fáze na Australian Open počtvrté v kariéře a poprvé ji dokázala překročit až v letošním roce. Američanka potkala svou už třetí krajanku na probíhajícím turnaji a ve středu si po hodině a 35 minutách poradila 6:2, 7:6 s chybující finalistkou posledních dvou majorů Amandou Anisimovovou.
Její letošní vystoupení v Melbourne je takřka perfektní a právě proti Anisimovové měla nejblíže k tomu, aby poprvé ztratila set. V úvodních třech zápasech neprohrála v žádném setu více než tři gamy a v osmifinále přehrála 6:3, 6:4 obhájkyni titulu Madison Keysovou. Na kontě má pět skalpů TOP 10 na grandslamech a dva zapsala v tomto týdnu.
Rybakinová je další semifinalistkou, která nemusela v předchozích pěti utkáních řešit ztrátu setu. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán zvládla bez problémů úvodní tři kola proti nenasazeným soupeřkám, v osmifinále smetla 6:1, 6:3 Elise Mertensovou a ve čtvrtfinále porazila 7:5, 6:1 světovou dvojku a rivalku Igu Šwiatekovou.
Za posledních 12 měsíců zaregistrovala celkem 10 postupů minimálně do semifinále, takže není pochyb o tom, že v TOP 5 světového pořadí figuruje naprosto zaslouženě. V loňské sezoně triumfovala ve Štrasburku, Ningbu a na prestižním Turnaji mistryň a nyní ji čeká útok na druhou kariérní finálovou účast na grandslamovém Australian Open.
Vzájemná bilance
Vyrovnáno 3:3. Rybakinová srovnala vzájemnou bilanci, když zvládla oba loňské souboje. Ty se uskutečnily v září v rámci finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové a v listopadu na Turnaji mistryň.
Zajímavosti a fakta
Pegulaová absolvuje své třetí kariérní semifinále na grandslamech. Obě předchozí odehrála na domácím US Open, kde předloni prošla do finále a loni naopak v této fázi neuspěla.
Před startem letošního Australian Open prohrála osm z 11 duelů s hráčkami TOP 10 na grandslamech. Teď ovšem může vyhrát už třetí takový zápas v řadě.
Rybakinová vyhrála svá úvodní dvě semifinále na grandslamech ve Wimbledonu 2022 a v roce 2023 tady na Australian Open. Naopak v tom třetím a zároveň posledním ve Wimbledonu 2024 úspěšná nebyla.
Bývalá wimbledonská šampionka si v předchozím kole proti Šwiatekové připsala svůj první skalp TOP 10 na grandslamech od Australian Open 2023.
Sázkařská analýza
Tento souboj mezi světovou pětkou a šestkou by měl být vyrovnanější než úvodní semifinále, v němž nastoupí Sabalenková a Svitolinová. Rybakinová bude plnit roli kurzové favoritky, nicméně toto utkání má všechny předpoklady k tomu, aby dospělo do rozhodujícího setu, který může skončit ve prospěch kterékoli z aktérek.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)
Bilance: 8:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 8:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 28:37)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)
Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 20:16)
Pegulaová – Australian Open
Kariérní bilance: 20:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Brisbane (semifinále)
Cesta turnajem: Zacharovová (6:2, 6:1), Kesslerová (6:0, 6:2), Selechmetěvová (6:3, 6:2), (9) Keysová (6:3, 6:4), (4) Anisimovová (6:2, 7:6)
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)
Bilance: 7:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 7:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 32:27)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:1)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 22:15)
Rybakinová – Australian Open
Kariérní bilance: 19:6
Nejlepší výsledek: finále (2023)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: Brisbane (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Juvanová (6:4, 6:3), Gračovová (7:5, 6:2), Valentová (6:2, 6:3), (21) Mertensová (6:1, 6:3), (2) Šwiateková (7:5, 6:1)
Čtvrteční program | Přehled ženského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Kdyz to nevyjde tak miliardarova dcera Jessica
Pri nejhorsim sucha Elena
Ale hlavne ne drama queen Aryna.