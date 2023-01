Australian Open touží po diváckém rekordu. Kyrgiosova absence však bolí i televizní společnosti

Do areálu Melbourne Park přišlo v roce 2022 na Australian Open celkem 346 468 fanoušků. Před turnajem se musela kvůli anticovidovým opatřením omezovat kapacita míst na 50 procent. I tak čísla oproti roku 2021 výrazně vzrostla. Tehdy byla celková návštěvnost jen 130 tisíc diváků a pět dnů se hrálo před zcela zavřenými ochozy. Pro organizátory to byly těžké chvíle, rok předtím přišlo na tenis 812 tisíc fanoušků.

I když to se splněním cíle podle návštěvnosti v prvních dnech turnaje vypadá nadějně, pro australské fanoušky není první grandslam sezony tak zajímavý. Chybí totiž hlavně největší domácí naděje.

Nick Kyrgios se před začátkem grandslamu domluvil na exhibičním duelu s bývalou světovou jedničkou Novakem Djokovičem. Ten však pro australskou tenisovou jedničku nedopadl dobře, svérázný bouřlivák se zranil a oznámil, že grandslam hrát nemůže. "Ať Kyrgiose milujete, nebo nenávidíte, s ním je každý turnaj zajímavější. Je to velká ztráta zejména pro Australian Open," napsal tenisový reportér New York Times Christopher Clarey.

Australští tenisoví fanoušci jsou zklamaní dvojnásob, protože už předtím se odhlásila i domácí ženská jednička Alja Tomljanovicová.

Odstoupením Kyrgiose tratí i Netflix

Kyrgiosovo jméno přitahovalo pozornost i mimo kurty. Americká filmová společnost do dokumentární série Break Point obsadila i věčného australského rebela. Jenže tři z devíti hráčů, které si Netflix připravil, se z Australian Open také odhlásili. Spolu s Kyrgiosem a Tomljanovičovou absentuje v Melbourne i Španělka Paula Badosaová.

A tak seriál, ve kterém se objeví také Ons Jabeurová, Maria Sakkariová, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Matteo Berretini a Casper Ruud, dostal nelichotivou přezdívku "prokletí Netflixu". Producenti mají od seriálu velká očekávání. Měl by hlavně nabídnout pohled do dění v tenisovém zákulisí, podobně jako třeba před časem Drive to Survive ve světě Formule 1.

