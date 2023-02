Australský bouřlivák a dánský supertalent? Kyrgios si chce zahrát čtyřhru s Runem

Australský bouřlivák Nick Kyrgios a dánský supertalent Holger Rune by jistě vytvořili velmi zajímavý deblový pár. A první jmenovaný se tomu rozhodně nebrání, naopak by spojení sil na jedné straně dvorce uvítal. "Kdykoli bude chtít, jsem připravený. Mohli bychom to zkusit už letos na nějakém menším turnaji. Možná se ho sám zeptám."