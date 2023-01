Azarenková: Jsem teď i fotbalová máma. Hlučná a nesnesitelná

Dvojnásobná vítězka Australian Open je fanynkou Paris St. Germain od roku 2013, kdy ve francouzském klubu krátce působil David Beckham. Svou náklonnost přenesla i na svého potomka a oba si často oblékají dresy pařížského velkoklubu. Třeba jako na včerejší tiskové konferenci po vítězném duelu prvního kola proti jiné bývalé šampionce Sofii Keninové.

"Leo je teď extrémně zapálený pro fotbal," řekla Azarenková novinářům. Se synem, který se jí narodil ve Spojených státech amerických, se pře o anglické označení nejrozšířenější týmové hry planety. Její potomek používá americké označení soccer, ona samotná výraz football.

Malý Leo by jednou rád za Paris St. Germain hrál. "To je jeho sen. Já jsem teď fotbalová máma a zbožňuju to. Jsem nesnesitelná, opravdu úplně nejvíc nesnesitelná. Jsou to pro mě úplně jiné emoce, když podporuju svého syna. Vůbec se nestydím na něj křičet, jako vůbec. Ale hodně ho podporuju. Chci, aby se mu dařilo, aby dosáhl svých snů," svěřila se třiatřicetiletá rodačka z Minsku.

Účast na fotbalových zápasech, kde hraje její syn, je pro ni novou zkušeností. "Už jsem se ho ptala: 'Leo, jsi rád, když ti mamka fandí?' On řekl: 'Miluju to, mami." Ujišťovala se také, jestli není moc hlučná. "Odpověděl, že někdy ano, ale líbí se mu to. Tohle jsou pro mě úžasné chvíle," dodala někdejší světová jednička.

Narození potomka výrazně ovlivnilo její kariéru. Nejen kvůli pauze při těhotenství a krátce po porodu, ale také kvůli vleklým sporům o péči po rozchodu s Leovým otcem. Na přelomu let 2017 a 2018 nemohla několik měsíců hrát, protože při soudním sporu nesměla se synem opustit Kalifornii.

Pak ale dostala syna do péče a může s ním objíždět turnaje. Na loňském Australian Open vzbudil Leo pozdvižení na jedné pozápasové tiskové konferenci, když se usadil na židli určenou pro svou matku a odpovídal na otázky ohledně jejího výkonu.