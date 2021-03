Azarenková záda doléčit nestihla a v Dubaji hrát nebude

Viktoria Azarenková si záda poranila ve čtvrtek v Dauhá krátce před čtvrtfinálovým soubojem s Elinou Svitolinovou.



"Při rozehrání jsem ucítila ostrou bolest a dost mě to vyděsilo," přiznala Běloruska, která přesto nastoupila a díky opakované pomoci fyzioterapeutky a také častým chybám soupeřky nejvýše nasazenou Ukrajinku vyřadila.



Dalšího turnaje v Dubaji, kde se tento týden měla představit po deseti letech, se však nezúčastní. Finalistka z roku 2010 to oznámila v neděli večer.



"V Dubaji bohužel nebudu schopná hrát. Je to těžké rozhodnutí, ale nejlepší možné pro moje zdraví. Doufám, že se příští rok znovu uvidíme," uvedla 31letá Běloruska.



Bývalá světová jednička a aktuálně 14. hráčka světa Azarenková měla ve Spojených arabských emirátech plnit roli nasazené sedmičky. Místo ní se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser Italka Martina Trevisanová, která má v prvním kole volný los a čeká na vítězku duelu Kerberová-Garciaová.

LL Martina Trevisan takes Victoria Azarenka’s spot in the draw and has a bye into 2R.



Revised #DDFTennis Draw: pic.twitter.com/LiFEqyVOaQ — WTA Insider (@WTA_insider) March 7, 2021