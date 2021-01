Badosaová přijde o Australian Open. V Melbourne měla pozitivní test na Covid

"Mám špatnou zprávu. Dnes jsem dostala pozitivní výsledek testu na Covid-19. Necítím se dobře a mám některé z příznaků, ale budu se snažit co nejdříve uzdravit a poslouchat lékaře. Už jsem byla převezena do izolace v jiném hotelu, kde budu monitorována," oznámila Badosaová na Twitteru.



Třiadvacetiletá Badosaová byla od svého příletu do Melbourne v přísné karanténě. Během přesunu totiž byla na palubě s osobou, která měla po příletu pozitivní test na Covid-19. Během dosavadního pobytu tak nesměla opustit svůj hotelový pokoj.



V přísné karanténě se v Austrálii ocitlo celkem 72 tenistů ze tří 'postižených' letů. Badosaová přiletěla z Abú Zabí letadlem, ve kterém bylo celkem 25 hráčů včetně českých tenistek Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.



Badosaová je vůbec první tenistkou či tenistou, který má pozitivní test po příletu do Melbourne. V uplynulých dnech sice byli podle úřadů státu Victoria pozitivní na koronavirus už čtyři tenisté, pořadatelé úvodního grandslamového turnaje však tyto informace nepotvrdili.





Kvůli pozitivním testům na Covid-19 do Melbourne vůbec neodletěli Madison Keysová, Amanda Anisimovová a Andy Murray. Brit ale ještě stále vyjednává o startu na Australian Open.



67. hráčka světa Badosaová se letos chystala na své třetí Australian Open. Nejdál se dostala loni, kdy deklasovala Švédku Johannu Larssonovou a ve druhém kole pak podlehla Petře Kvitové.



Nejlepšího grandslamového výsledku Badosaová dosáhla loni na podzimním Roland Garros, na kterém se prodrala do čtvrtého kola. Do letošní sezony vstoupila na podniku WTA 500 v Abú Zabí, kde vypadla ve třetím kole.