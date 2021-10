Badosaová v Indian Wells získala nejcennější titul a naději na Turnaj mistryň

Paula Badosaová začínala sezonu jako 70. hráčka světa, nyní už ale atakuje Top 10 a dostává se do hry o Turnaj mistryň.



V květnu si na antuce v Bělehradu zahrála své první finále na okruhu WTA a hned ho přetavila v titul. Na následném French Open se poprvé dostala čtvrtfinále grandslamu a teď má za sebou životní týden i na tvrdém povrchu. V Indian Wells vyhrála prestižní podnik kategorie WTA 1000.



23letá Španělka v Kalifornii porazila šest soupeřek včetně tří grandslamových šampionek Barbory Krejčíková, Angelique Kerberové a Viktorie Azarenkové. Běloruskou šampionku z let 2012 a 2016 udolala po 3 hodinách a 4 minutách boje 7-6 2-6 7-6.



Badosaová přitom v závěrečném setu fyzicky náročného boje ztratila vedení 2-0 a za stavu 4-5 a 0-30 při podání soupeřky byla třikrát dva míčky od porážky. K mečbolu ale bývalou světovou jedničku nepustila a koncovku zvládla lépe.



"Pamatuji si, když mi bylo čtrnáct patnáct, jak jsem tě sledovala. A říkala jsem svému kouči: 'Jednoho dne, doufám, budu moci hrát jako ona'," řekla dojatá Badosaová, která se stala první španělskou vítězkou turnaje. Za úspěch získala prize money ve výši 1,2 milionu dolarů.







Ve světovém žebříčku se Badosaová posune ze 27. na 13. místo a o třináct pozic vylepší své dosavadní maximum. V hodnocení letošního roku se posune na 8. místo a pár týdnů před koncem sezony se bude vyhřívat na pozici, za kterou se dostává vstupenka na Turnaj mistryň.



32letá Azarenková ve svém prvním letošním finále přišla o možnost stát se první trojnásobnou šampionkou BNP Paribas Open. Ve finálových duelech má nyní bilanci 21-20, prohrála ho již počtvrté v řadě. Poslední vítězné finále odehrála ještě před mateřskou pauzou v Miami 2016, přesto celkově 21. triumf slavila loni na Western & Southern Open v New Yorku poté, co Naomi Ósakaová k souboji o titul nenastoupila.

• WTA 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.150.470 dolarů

nedělní výsledky (17. 10. 2021) • Dvouhra - finále • Badosaová (21-Šp.) - Azarenková (27-Běl.) 7-6(5) 2-6 7-6(2)