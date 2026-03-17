Bartůňková zdolala nebezpečnou Američanku. V Miami slaví vítězný debut a zahraje si o hlavní soutěž

DNES, 06:55
MIAMI - Nikola Bartůňková (20) začala kvalifikaci na tisícovku v Miami vítězně. Česká hráčka si na úvod poradila s domácí Caroline Dolehideovou (27) ve třech setech 6:3, 3:6, 6:3. Ve finále kvalifikace tak doplnila Lindu Fruhvirtovou, která postoupila už dříve. O hlavní soutěž si zahraje se zkušenou Švýcarkou Viktorijí Golubicovou.
Nikola Bartůňková vstup do kvalifikace zvládla (@ ČTK / AP / Mark Baker)

Bartůňková – Dolehideová 6:3, 3:6, 6:3

Bartůňková začala svůj premiérový start na tisícovce v Miami skvěle. Domácí Dolehideové v úvodu zápasu dvakrát v řadě sebrala podání a rychle si vytvořila náskok 4:0. V páté hře sice poprvé zaváhala na servisu, ale další větší komplikace už nepřipustila. Po nevyužitých brejkbolech v následující hře musela sama odvracet tři šance soupeřky. To se jí podařilo a zvýšila na 5:2. V devátém gamu sadu ukončila čistou hrou.

Ve druhém dějství se však české hráčce přestalo dařit. Jako první v tomto setu ztratila servis a ztrátu už dohnat nedokázala. Na příjmu si nezvládla vypracovat ani jediný brejkbol, celkově na podání soupeřky v tomto setu uhrála jen pět míčků. Povolila tak soupeřce srovnat a duel musel rozhodnout třetí set.

V něm se Bartůňková vrátila k výkonu ze začátku zápasu a předvedla svoji bojovnost. Znovu byla úspěšnější na začátku dějství, využila druhý brejkbol a následně po svém servisu zvýšila na 3:0. Na returnu uspěla ještě v šesté hře a šla podávat na vítězství. Tíhu okmažiku ale nezvládla, game prohrála a soupeřka následně čistou hrou snížila na 3:5. Napodruhé už Češka zápas ukončila a po dvou hodinách se mohla radovat z postupu do finále kvalifikace.

Napodobila tak krajanku Fruhvirtovou, která vybojovala postup už dříve. O hlavní soutěž si zahraje s nasazenou dvojkou a zkušenou Švýcarkou Golubicovou, kterou vyzve poprvé v kariéře.

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 1000 v Miami

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Vlk-v-trave
17.03.2026 07:41
Niky, cisty ding dong. Golubic je zajimava vyzva. Snad se ji s ni bude hrat dobre jak s Bencic. ;-)
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

