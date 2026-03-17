Bartůňková zdolala nebezpečnou Američanku. V Miami slaví vítězný debut a zahraje si o hlavní soutěž
Bartůňková – Dolehideová 6:3, 3:6, 6:3
Bartůňková začala svůj premiérový start na tisícovce v Miami skvěle. Domácí Dolehideové v úvodu zápasu dvakrát v řadě sebrala podání a rychle si vytvořila náskok 4:0. V páté hře sice poprvé zaváhala na servisu, ale další větší komplikace už nepřipustila. Po nevyužitých brejkbolech v následující hře musela sama odvracet tři šance soupeřky. To se jí podařilo a zvýšila na 5:2. V devátém gamu sadu ukončila čistou hrou.
Ve druhém dějství se však české hráčce přestalo dařit. Jako první v tomto setu ztratila servis a ztrátu už dohnat nedokázala. Na příjmu si nezvládla vypracovat ani jediný brejkbol, celkově na podání soupeřky v tomto setu uhrála jen pět míčků. Povolila tak soupeřce srovnat a duel musel rozhodnout třetí set.
V něm se Bartůňková vrátila k výkonu ze začátku zápasu a předvedla svoji bojovnost. Znovu byla úspěšnější na začátku dějství, využila druhý brejkbol a následně po svém servisu zvýšila na 3:0. Na returnu uspěla ještě v šesté hře a šla podávat na vítězství. Tíhu okmažiku ale nezvládla, game prohrála a soupeřka následně čistou hrou snížila na 3:5. Napodruhé už Češka zápas ukončila a po dvou hodinách se mohla radovat z postupu do finále kvalifikace.
Napodobila tak krajanku Fruhvirtovou, která vybojovala postup už dříve. O hlavní soutěž si zahraje s nasazenou dvojkou a zkušenou Švýcarkou Golubicovou, kterou vyzve poprvé v kariéře.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře