Bartyová: Je těžké najet zpátky na rutinu. Se zápasy to snad znovu naskočí

Ashleigh Bartyová nehrála zápas od loňského února, kvůli obavám z koronaviru vynechala obhajobu titulu na Roland Garros a nezúčastnila se ani US Open.



Nyní už však světová jednička v Melbourne dolaďuje formu pro comeback. V sobotu 29. ledna ji čeká exhibiční turnaj A Day at the Drive v Adelaide, kde bude startovat společně s bývalými světovými jedničkami Serenou Williamsovou, Naomi Ósakaovou a Simonou Halepovou. Poté se vrátí do Melbourne na podnik WTA 500 a následné Australian Open, které startuje 8. února.



"Mít možnost se začít znovu hýbat v tréninkovém procesu byla příjemná změna. Po té rutině se mi stýskalo a toužila jsem po tréninku, který byl pro mě v posledních letech běžnou součástí dne," přiznala Bartyová, jež s předsezonní přípravou začala už v říjnu.



"A poslední tři až čtyři týdny už jsem začala být netrpělivá s čekáním na turnaje. Myslím, že se všichni moc těšíme, až to zase všechno začne," nemůže se vítězka osmi podniků WTA dočkat rozjetí turnajového kolotoče.



"Moje tělo bylo ze začátku trochu v šoku s objemem tenisových úderů. Sice jsem v průběhu roku našla různé způsoby tréninků mimo kurt, ale první měsíc po návratu pro mě byly nejhorší puchýře na rukách i chodidlech," přiblížila strasti návratu na kurt.



"Ale mám štěstí na trenéra (Craig Tyzzer), který už absolvoval spoustu takových období. Ví, jak důležité je nespěchat, ale také pozná, kdy je třeba vytrvat, i když to bolí. Mám z přípravy dobrý pocit a myslím, že jsem na dobré cestě předvádět dobrý tenis. Vytvořili jsme tady s australskými holkami takovou naší malou 'bublinu' a bylo hezké si s nimi znovu zatrénovat a zahrát na body."

Back to school pic.twitter.com/UKVBAl8QO8 — Ash Barty (@ashbarty) January 23, 2021



24letá Australanka se bude snažit navázat na své skvělé výsledky před koronavirovou pauzou. Po životní sezoně 2019, v níž vyhrála Roland Garros či Turnaj mistryň a sezonu zakončila jako druhá Australanka v historii v čele světového žebříčku, začátkem loňského roku triumfovala v Adelaide a došla do semifinále Australian Open a v Dauhá. Od té doby 11 měsíců nehrála.



"Ta pauze byla dlouhá. Nemůžeme říct, že to teď není jiné. Ztratila jsem rutinu a je těžké ji znovu najít. Ale jakmile přijdou zápasy, tak věřím, že to všechno znovu přirozeně naskočí a nebudu muset nad tím přemýšlet," věří Bartyová.



"Jde jen o to vrátit se do našeho normálního režimu. Ve chvíli, kdy je úroveň vašeho tenisu dobrá a vyhrajete, je to skvělé a druhý den máte další šanci hrát zápas. A pokud tomu tak není, vrátíme se k tréninku a budeme se připravovat na další týden."



Sezonu 2021 má naplánovanou, vzhledem k situaci si ale uvědomuje možnost častých změn. "S týmem jsme si sedli a připravili plán, jak by sezona mohla vypadat. Program musí být flexibilní, protože situace se může rychle měnit. Věříme, že moje tělo vydrží hodně tenisu, odolá cestování a s tím pracujeme. Každopádně naše rozhodnutí budou stejně jako v roce 2020 upřednostňovat zdraví každého z nás," dodala Bartyová.