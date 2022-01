Bartyová si v Adelaide poradila s Keninovou, Američanku zasypala 17 esy a vylepšila si rekord

Ashleigh Bartyová loni odehrála pouhých 13 turnajů a bojovala se zraněním paže, přesto posbírala nejvíce titulů na tour (5) a předchozí sezonu zakončila s vynikající bilancí 42-8. Pětadvacetiletá Australanka se loňský tenisový rok rozhodla uzavřít už po vypadnutí ve třetím kole US Open a neobhajovala triumf na Turnaji mistryň.

Vítězka loňského Wimbledonu do nové sezony vstupuje v Adelaide, kde předloni získala první ze dvou domácích trofejí. Hned v úvodním zápase měla obrovské potíže, s Cori Gauffovou prohrávala o set a brejk. Ve čtvrtfinále grandslamových šampionek ovšem nedala šanci Sofii Keninové, Američanku za 68 minut porazila 6-3 6-4 a oplatila jí dva roky starou porážku z Melbourne Parku.

Bartyová dnes excelovala na podání. Keninovou, která hrála svůj první turnaj od Wimbledonu, zasypala 17 esy, čímž si vylepšila svůj osobní rekord. Za celý zápas nemusela řešit jedinou brejkbolovou hrozbu a po prvním podání vyhrála 31 z 32 bodů.

O jubilejní 20. finále předloňská šampionka bude usilovat proti Viktorii Azarenkové, nebo obhájkyni titulu Ize Šwiatekové.

