Bautista po třech letech vyhrál turnaj ATP. Triumfu se dočkal opět až v Dauhá

Roberto Bautista v Dauhá startoval potřetí během posledních čtyř let a opět se dostal až do finále. A stejně jako v roce 2019 ho proměnil v triumf, letos v něm v repríze loňského finále porazil 6-3 6-4 Gruzínce Nikoloze Basilašviliho.



"Letos tady při finále nefoukalo a to mi vyhovovalo. Ale i tak to byl těžký zápas, zejména po náročném semifinále," komentoval Bautista, který na cestě za titulem ztratil jediný set v semifinále s Rusem Karenem Chačanovem. V této sezoně si 16. hráč světa vylepšil bilanci na 11 výher a tři porážky.



V celkově 19. finále na okruhu ATP si Bautista dokráčel pro jubilejní 10. titul, na který čekal tři roky. Naposledy triumfoval právě v Kataru, v roce 2019 cestou za vítězstvím porazil Stana Wawrinku, Novaka Djokoviče či Tomáše Berdycha.



"Mám radost. Na další trofej jsem se docela načekal," uvedl třiatřicetiletý Španěl.







29letý Gruzínec Basilašvili, kterého před sezonou výrazně oslabil Covid-19, do Kataru dorazil se sérií šesti porážek a bez jediné letošní výhry. Nakonec postoupil až do svého 9. finále, sbírku čtyř titulů ale nerozšířil.



Oba nyní čeká přesun do Dubaje. Bautista začne proti Francouzi Arthuru Ridnerknechovi, Basilašvili vyzve rozjetého Kanaďana Félixe Augera-Aliassimeho.

• ATP 250 DAUHÁ •

Katar, tv. povrch, 1.176.595 dolarů

sobotní výsledky (19. 02. 2022) • Dvouhra - finále • Bautista (2-Šp.) - Basilašvili (3-Gruz.) 6-3 6-4