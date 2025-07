Bejlek první čtvrtfinále v kariéře prohrála. Českou nadvládu v Praze narušila Číňanka

WTA PRAHA - Sára Bejlek (19) ve dvou dnech absolvovala své premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a mohla na Livesport Prague Open zajistit kompletní české složení v bojích o finále. Talentovaná teenagerka ale nezvládla dohrávku s favorizovanou Xinyu Wang (23), s níž prohrála 4:6, 1:6. Číňanka tak nadvládu domácích tenistek narušila a za pár hodin vyzve v semifinále turnajovou jedničku Lindu Noskovou.

Wang – Bejlek 6:4, 6:1

Bejlek rozehrála své největší čtvrtfinále už ve čtvrtek večer. Po úvodním gamu, v němž odvrátila dva brejkboly, bylo utkání kvůli dešti zhruba na hodinu a půl přerušeno. Aktérky pak stihly odehrát už jen jeden set, ve kterém měla navrch favorizovaná Wang.

Kvůli slabé viditelnosti nechtěla Číňanka v zápase pokračovat a žádala po rozhodčích přerušení a odklad duelu. Na to Bejlek po několika minutách přistoupila a utkání se dohrávalo v pátek dopoledne.

Dohrávka byla velmi rychlá. Wang předvedla ještě lepší výkon než ve čtvrtek a s pomocí agresivní a přesné hry nedala obranářce Bejlek žádnou výraznější šanci. Češká teenagerka dokázala uhrát jen jeden game a hotovo bylo za zhruba půlhodinu.

See you soon, semifinals



Xinyu Wang with a solid quarterfinal display in Prague, beating Bejlek 6-4, 6-1!#LivesportPragueOpen pic.twitter.com/93skoq6W4G — wta (@WTA) July 25, 2025

"Musím uznat, že hrála opravdu dobře. Neměla jsem dnes moc do čeho píchnout. Cokoliv jsem zahrála, ona zahrála lépe. Klobouk dolů," řekla novinářům Bejlek. "Podle výsledku to bylo dost těžké. Včera to byl úplně jiný zápas než dnes. Nevím, co se stalo. Podle mě jsem hrála moc dobře, ale ona hrála dost brutálně. Dnes jsem odvedla jsem maximum možného, ale hodně to nestačilo," doplnila.

Pro Bejlek je premiérový postup do čtvrtfinále na této úrovni velmi důležitým krokem směrem k debutu v TOP 100 žebříčku. V dalším vydání světového pořadí by se měla posunout na nové kariérní maximum, a to 111. místo.

Moc nechybělo k tomu, aby poprvé v open éře došlo na kompletně české semifinále v rámci jednoho turnaje na nejvyšším okruhu. Bejlek sice byla proti Wang daleko, nicméně v předchozím kole Číňanka likvidovala mečbol Lucie Havlíčkové.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Wang si teď pár hodin odpočine a odpoledne nastoupí k semifinále s turnajovou jedničkou a největší favoritkou Noskovou. V semifinálových zápasech na hlavní tour má mizernou bilanci 1:6 a dokázala ho překročit pouze v posledním případě nedávno na trávě v Berlíně.

Ještě před nimi se o postup do finále utkají Tereza Valentová s bývalou šampionkou Marií Bouzkovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.