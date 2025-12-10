Bejlek začne novou sezonu hned v hlavní soutěži. Generálku na Australian Open odehraje v Aucklandu
Bejlek začala rok 2025 úspěšnou kvalifikací na turnaji v Brisbane a poté musela projít kvalifikačními boji i na grandslamu v Melbourne, na obou podnicích však už další výhru nepřidala. Žádné takové starosti už v příští sezoně řešit nebude a minimálně na prvních dvou turnajích roku 2026 ji čeká rovnou hlavní soutěž.
Jako generálku na Australian Open si česká teenagerka zvolila podnik WTA 250 v Aucklandu, kde se představí poprvé. Na seznamu hráček figuruje aktuálně 92. tenistka světa na posledním místě, nebude mít však tak silnou konkurenci, jaká je například na pětistovce v Brisbane.
Hlavními favoritkami novozélandského podniku budou členky TOP 20 Ukrajinka Elina Svitolinová a Američanka Emma Navarrová. Pořadatelé také lákají především na legendární veteránku Venus Williamsovou, která obdržela divokou kartu stejně jako další grandslamová šampionka Sloane Stephensová.
Pro Bejlek byla sezona 2025 dosud tou nejúspěšnější. V žebříčku vystoupala až na 75. místo a usadila se v TOP 100. Dařilo se jí především na antukových dvorcích. Začalo to na French Open, kde překvapila Martu Kosťukovou a zaznamenala premiérovou grandslamovou výhru. Následně ovládla podnik WTA 125 v Makarské. A v říjnu přidala další dva tituly, když triumfovala na stejné kategorii v italském Rende a mexickém Queretaro.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře