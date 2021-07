Belgičanka Zanevská ve Gdyni vyhrála duel finálových debutantek proti Kučové a má první titul

Maryna Zanevská si teprve minulý týden na antuce ve švýcarském Lausanne zahrála poprvé ve čtvrtfinále a posléze i v semifinále v turnaje WTA. A tento týden své maximum znovu dvakrát vylepšila.



Na antuce v polské Gdyni se 27letá Belgičanka dostala poprvé do finále a rovnou v něm dokázala triumfovat, když si poradila s oblíbenou soupeřkou Kristínou Kučovou ze Slovenska.



Zanevská vyhrála ve dvou setech 6-4 7-6, cesta za vítězstvím ale nebyla vůbec snadná. V obou setech totiž prohrávala 0-3 s mankem dvou brejků, nicméně pokaždé ztrátu smazala a vývoj obrátila.



Ve druhém dějství Belgičanka otočila na 5-3, dopodávat zápas ale nedokázala. Za stavu 6-5 pak nevyužila čtyři mečboly při servisu soupeřky, litovat ale nemusela. V tie-breaku zápas na šestý pokus ukončila a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 5-1.







"Bylo to velmi těžké finále. Fyzicky i psychicky. Ale teď jsem strašně moc šťastná, protože jsem před turnajem nečekala, že bych tady dnes mohla stát jako šampionka," radovala se Zanevská, která se ve světovém žebříčku posune na 114. místo a devět pozic ji bude dělit od dosavadního maxima.



31letá Kučová tento týden vyhrála na turnaji WTA poprvé od října 2018 alespoň dva zápasy po sobě a poprvé v kariéře se dostala do finále, na titul však nedosáhla. Dosud nejcennější triumf slavila na 'menším' turnaji WTA 125k v Praze, kde se loni v září po koronavirové pauze konala za účasti 128 hráček náhrada za kvalifikaci US Open a hrálo se o prémie z výjimečné dotace přes 3 miliony dolarů.

• WTA 250 GDYNĚ •

Polsko, antuka, 235.238 dolarů

nedělní výsledky (25. 07. 2021) • Dvouhra - finále • Zanevská (Belg.) - Kučová (SR) 6-4 7-6(4) • Čtyřhra - finále • Danilinová/Marozavová (3-Kaz./Běl.) - Bondarenková/Piterová (4-Ukr./Pol.) 6-3 6-2