Bencicová po US Open přichází i Roland Garros. Má problémy s rukou

Grandslamové turnaje po koronavirové pauze se musí obejít bez spousty hvězd. Na US Open na začátku srpna chybělo šest hráček Top 10, z nadcházejícího French Open se z elitní světové desítky omluvily už čtyři tenistky.



Po světové jedničce a obhájkyni titulu Australance Ashleigh Bartyové, čerstvé vítězce US Open Japonce Naomi Ósakaové a Kanaďance Biance Andreescuové se odhlásila také Švýcarka Belinda Bencicová, která laboruje se zraněním pravé paže.



"Jsem moc smutná, že tento rok nebudu v Paříži hrát. Pořád bojuju s bolestmi pravé paže, ale s týmem na tom pracujeme, abych problémy co nejdříve vyřešila a byla brzy zpátky na kurtech," uvedla světová desítka Bencicová.



23letá Švýcarka se po restartu sezony představila pouze před dvěma týdny v Římě, kde v prvním kole uhrála pouhé dva gamy proti Dance Koviničové.



Bencicová je po Bartyové a Andreescuové třetí hráčkou Top 10, jež vynechává i druhý grandslam po půlroční pauze zaviněné pandemií koronaviru. Ale jen Bartyová chybí na obou akcích oficiálně kvůli obavám z šíření nákazy nemoci Covid-19.