Bencicová přehrála trápící se Kasatkinovou a v Adelaide slaví první letošní výhru

Belinda Bencicová má za sebou fantastickou sezonu. Dvaadvacetiletá Švýcarka slavila dva tituly (první od srpna 2015), zahrála si své první grandslamové semifinále (US Open), poprvé se dostala na Turnaj mistryň a znovu je členkou elitní desítky.

Do letošního tenisového roku se ale světové sedmičce vstup nepovedl. Před týdnem v čínském Shenzhenu prohrála hned v prvním kole s Annou Blinkovou.

Lepší generálku na úvodní grandslam sezony prožívá v australském Adelaide. Nasazená čtyřka si na úvod poradila dvakrát 6-4 s trápící se ruskou kvalifikantkou Darjou Kasatkinovou.

Bencicová ani tentokrát skvělý tenis z konce loňské sezony nepředvedla. Proti bývalé světové desítce a v současnosti až 70. hráčce světa třikrát ztratila servis a v obou setech musela likvidovat manko brejku.

Další soupeřkou švýcarské jedničky bude Julia Görgesová, nebo domácí divoká karta Priscilla Honová.

Adelaide is where the heart is ❤️@BelindaBencic | @DKasatkina #AdelaideTennis pic.twitter.com/uzH8ObPfNx