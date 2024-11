Berdych chce triumf v Davis Cupu i v roli kapitána: Šance jsou velké, ale je to proces

Nový kapitán české daviscupové reprezentace Tomáš Berdych má velké cíle. Poté, co získal dvakrát titul ve věhlasné týmové soutěži jako hráč, chtěl by v příštích letech pomoci k triumfu i na lavičce. Současnou generaci českých tenistů označil za velmi nadějnou. Na dnešní tiskové konferenci řekl, že už vyhlíží únorovou kvalifikaci a přál by si ji odehrát před domácími fanoušky.

"Není to malý závazek, ale myslím, že výzvy jsou od toho, aby se dávaly velké. Měl jsem to tak během hráčské kariéry a vedlo to docela k dobrým výsledkům. Takže to tak budu mít dál," uvedl Berdych. "Kdyby to nebylo, tak by člověk neměl kde brát motivaci. Za sebe jsem rád, že tahle nová výzva přišla. Moc se na ni těším a myslím, že máme před sebou zajímavé roky," doplnil.

Bývalý čtvrtý hráč světa, který ukončil kariéru v roce 2019, převzal daviscupový výběr po Jaroslavu Navrátilovi. S ním svaz ukončil v září spolupráci po nepovedené skupinové fázi Davisova poháru, kde Češi prohráli všechny tři zápasy se Španělskem, Austrálií a Francií.

"Od konce kariéry uplynulo pět let a je to ideální doba. Potřeboval jsem čas nechat tenis bokem, načerpat novou motivaci a sílu pro to v tenise dál dělat. Nabízelo se, že ty individuální nebo daviscupové zkušenosti mám a beru si je s sebou i na tu trenérskou židli," řekl Berdych. "V tomto pro mě nastává nová role. Člověk musí fungovat v novém režimu. Není to tak individualistické, ale je to o tom připravit co nejlépe celý tým a klukům pomoci, aby ze sebe dostali maximum," prohlásil.

Berdychovi, který týmovou soutěž vyhrál v letech 2012 a 2013, pomohl i poslední rok, během nějž byl členem trenérského týmu Jiřího Lehečky. Poté, co převzal pozici daviscupového kapitána, se s hráčem dohodli na ukončení spolupráce.

"Nikdy jsem nebyl typ člověka, který by si lajnoval věci do budoucna. Byl jsem vždy k tomu otevřený a nechal to na přirozenosti. I tohle byl výsledek. Byl to příjemný krok, kterým to mohlo začít. Byla to i pro mě cesta zpátky k tomu nasát atmosféru tenisu, který se změnil. Je to výhoda, že jsem to zase načerpal," řekl Berdych.

Současnou generaci kolem Lehečky, Tomáše Macháče či Jakuba Menšíka hodnotí finalista Wimbledonu velmi nadějně. Vidí v nich i touhu v týmové soutěži uspět. "Byl to jeden z důvodů mého rozhodování. Viděl jsem potenciál týmu. Sám jsem měl na sebe velké nároky a budu je mít i na kluky. A je to oprávněné. Všichni mají obrovský talent a mohou toho hodně dokázat," uvedl devětatřicetiletý rodák z Valašského Meziříčí.

Líbí se mu také dlouhodobost projektu. "Samozřejmě bychom si všichni přáli, aby se to vyhrálo první rok, ale ten proces je lehce dlouhodobější. Vše má svůj čas. Ale myslím, že šance jsou tam velké," doplnil Berdych.

S hráči je v kontaktu, navštívil je i během turnajů v Číně. "Měl jsem možnost všechny kluky potkat na jednom místě. S každým z nich jsem strávil dost času a vše prodiskutoval. Přestože tam byli kluci za svým tenisem, věnovali mi hodně času a to samé platilo i pro trenéry. Byl to pro mě důležitý vstupní týden," řekl.

Změny v realizačním týmu dělat nebude, v nominaci počítá s pěti hráči. "Tím, že je to tak mladý a perspektivní tým, chci se na to dívat v celkové návaznosti, aby to bylo o více hráčích. Pátou pozici by měl v mých očích zastupovat nejlepší junior. Sám jsem si tím prošel a fungovalo to dobře. Je to cesta k začlenění do budoucna, aby si ti kluci k tomu přičuchli a viděli, jak to probíhá," podotkl nový kapitán.

Debut na lavičce prožije Berdych v únoru, kdy povede tým v kvalifikaci Davisova poháru. Soupeře a dějiště se Češi dozvědí na konci listopadu. "Chtěl bych, abychom začali hned doma. Není na co čekat. Nejde z hlavy dostat, že každý zápas, který jsme odehráli doma, byl vždy ve výborné atmosféře a skvělý zážitek," doplnil Berdych.