Berdych: Hrozně záleží, jestli budou mít v týmu Alcaraze. Výhodou může být neutrální půda
"Myslím, že bude hrozně záležet na tom, jestli bude v týmu Alcaraz, nebo ne," řekl v nahrávce pro média kapitán Berdych. "Sezona je dlouhá a může toho být hodně. Záleží, jak a pro co se ve svém programu rozhodne. Máme dalšího těžkého soupeře, a pokud máme uspět, musíme porazit všechny," uvedl Berdych.
Ve čtvrtfinále jsou čeští tenisté po dvou letech. Tehdy v této fázi prohráli s dalším těžkým protivníkem, a sice Austrálií. Na letošní vyřazovací turnaj se dostali po senzační výhře 3:2 na půdě Spojených států.
Proti Španělsku hrál Berdych v týmové soutěži dvakrát finále. V roce 2009 prohráli Češi v Barceloně 0:5, o tři roky později uspěli v Praze 3:2. "Teď to bude na neutrální půdě. Pevně věřím, že podpora od českých diváků bude velká, protože Boloňa není daleko. Na zápas se těším. Je lepší, že se nehraje ve Španělsku, jak tomu bylo roky předtím. V tomhle to může být i trochu lepší pro nás než pro ně," řekl Berdych.
Pokud na finálový turnaj dorazí Alcaraz, je jasné, že naše týmová jednička to bude mít extrémně těžké. "Možná cesta, jak se přes Španěly dostat, je v třízápasovém režimu porazit dvojku a vyhrát čtyřhru," uvedl Berdych, který dnes slaví 40. narozeniny. "Los mi je nezkazil. To bych si ani nenechal. Je to něco, co se nedá ovlivnit. Někdo to vylosoval a za nějakou dobu nás to čeká. Musíme být nachystaní na vše," podotkl.
Krutý los pro nasazené Čechy. Ve čtvrtfinále Davis Cupu vyzvou Španělsko a zřejmě Alcaraze
V případě úspěchu by na české tenisty čekal v další fázi lepší z dvojice Německo – Argentina. "Každá mince má dvě strany. Tato začíná tak, že v prvním kole je možná složitější soupeř a pak bychom papírově mohli narazit na někoho v uvozovkách slabšího. Musíme jít postupně a pokusit se zvládnout první utkání. Pokud se nám to povede, tak to kluci dobře nastartují a do konce turnaje se může dít úplně vše," doplnil Berdych.
Finálový turnaj se uskuteční v italské Boloni od 18. do 23. listopadu. Hrát se bude na tvrdém povrchu v hale a program jednotlivých zápasů bude zveřejněn v následujících dnech. Další čtvrtfinále obstarají vítězové posledních dvou ročníků Italové s Rakouskem a Francie s Belgií.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře