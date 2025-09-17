Krutý los pro nasazené Čechy. Ve čtvrtfinále Davis Cupu vyzvou Španělsko a zřejmě Alcaraze
Češi se na finálový turnaj probojovali po senzační výhře 3:2 nad Spojenými státy před pár dny ve floridském Delray Beach. Nejprve se v Boloni losovalo, zda bude mezi nasazenými týmy figurovat Česko, nebo Argentina. Obě země mají totiž v posledním vydání daviscupového žebříčku stejný počet bodů.
Los rozhodl o tom, že nasazenou čtyřkou bude Česko, a další losování určilo našim tenistům za čtvrtfinálového protivníka Španělsko. Soupeř zřejmě dorazí do Boloni v čele s aktuální světovou jedničkou Carlosem Alcarazem a pomoct by mohl i 20. hráč pořadí Alejandro Davidovich.
Alcaraz ani Davidovich se víkendového druhého kola kvalifikace na domácí antuce v Marbelle nezúčastnili. Španělé přesto dokázali Dánsko porazit 3:2, a to po obratu z 0:2 a odvráceném mečbolu Holgera Runeho.
Nehrající kapitán Tomáš Berdych, který byl v letech 2012-13 u obou triumfů České republiky, nejspíše opět vsadí hlavně na Jiřího Lehečku (16. v žebříčku ATP), Jakuba Menšíka (17.) a Tomáše Macháče (22.).
Známe už i další čtvrtfinálové zápasy. Šampioni posledních dvou ročníků a nasazené jedničky Italové, kteří jako jediní nemuseli absolvovat dvoukolovou kvalifikaci, nastoupí proti Rakousku, Francie se utká s Belgií a Německo bude čelit Argentině.
Finálový turnaj se uskuteční v italské Boloni od 18. do 23. listopadu. Hrát se bude na tvrdém povrchu v hale a program jednotlivých zápasů bude zveřejněn v následujících dnech.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Btw, náhodou přesný program, kdy se jednotlivá ČF hrají, asi ještě venku není, co?