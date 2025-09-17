Krutý los pro nasazené Čechy. Ve čtvrtfinále Davis Cupu vyzvou Španělsko a zřejmě Alcaraze

DNES, 12:50
Aktuality 3
DAVIS CUP - Čeští tenisté se ve středu po 12. hodině dozvěděli svého soupeře pro finálový turnaj Davisova poháru, který se uskuteční ve druhé polovině listopadu v Boloni. Tým nehrajícího kapitána Tomáše Berdycha nakonec bude v italském městě plnit roli jednoho z nasazených výběrů a ve čtvrtfinále vyzve Španělsko pravděpodobně v čele se světovou jedničkou Carlosem Alcarazem. Titul budou obhajovat domácí Italové.
Profily hráčů (7)
Berdych Tomáš
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Alcaraz Carlos
Menšík Jakub
Jiří Lehečka byl hlavním strůjcem vítězství v USA (© RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Češi se na finálový turnaj probojovali po senzační výhře 3:2 nad Spojenými státy před pár dny ve floridském Delray Beach. Nejprve se v Boloni losovalo, zda bude mezi nasazenými týmy figurovat Česko, nebo Argentina. Obě země mají totiž v posledním vydání daviscupového žebříčku stejný počet bodů.

Los rozhodl o tom, že nasazenou čtyřkou bude Česko, a další losování určilo našim tenistům za čtvrtfinálového protivníka Španělsko. Soupeř zřejmě dorazí do Boloni v čele s aktuální světovou jedničkou Carlosem Alcarazem a pomoct by mohl i 20. hráč pořadí Alejandro Davidovich.

Alcaraz ani Davidovich se víkendového druhého kola kvalifikace na domácí antuce v Marbelle nezúčastnili. Španělé přesto dokázali Dánsko porazit 3:2, a to po obratu z 0:2 a odvráceném mečbolu Holgera Runeho.

Nehrající kapitán Tomáš Berdych, který byl v letech 2012-13 u obou triumfů České republiky, nejspíše opět vsadí hlavně na Jiřího Lehečku (16. v žebříčku ATP), Jakuba Menšíka (17.) a Tomáše Macháče (22.).

Známe už i další čtvrtfinálové zápasy. Šampioni posledních dvou ročníků a nasazené jedničky Italové, kteří jako jediní nemuseli absolvovat dvoukolovou kvalifikaci, nastoupí proti Rakousku, Francie se utká s Belgií a Německo bude čelit Argentině.

Finálový turnaj se uskuteční v italské Boloni od 18. do 23. listopadu. Hrát se bude na tvrdém povrchu v hale a program jednotlivých zápasů bude zveřejněn v následujících dnech.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
Tennisfan77
17.09.2025 12:58
Já bych to tak drasticky neviděl. Carlos sice může v singlu vyhrát a porazit Lehečku, nicméně dále v zásobníku nic moc nemají. Labilní Fokina, antukář Munar, veterán Carreno-Busta. Nic nehratelného.
Reagovat
Trojchyba_Mat
17.09.2025 12:59
A nebo tam šoupnou toho hrozně nepříjemného Bautistu...
Reagovat
Trojchyba_Mat
17.09.2025 12:57
Tak Alcaraz v hale by mohl být schůdnější než kdekoliv jinde...
Btw, náhodou přesný program, kdy se jednotlivá ČF hrají, asi ještě venku není, co?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist