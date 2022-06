Berrettini se po operaci vrátil vítězně, na trávě ve Stuttgartu porazil Albota

Matteo Berrettini se po skončení březnového Masters v Indian Wells rozhodl podstoupit menší operaci ruky a do akce se vrátil až po třech měsících na trávě ve Stuttgartu. Zpět do tenisového kolotoče mohl naskočit už na grandslamovém French Open, nicméně kvůli formátu na tři vítězné sety si pauzu protáhl.

Coby nasazená dvojka měl na německém pažitu volný los a do turnaje vstoupil dnešním duelem s Radu Albotem. Reprezentanta Moldavska za necelé dvě hodiny přehrál 6-2 4-6 6-3 a zvládl ve Stuttgartu i svůj šestý zápas, šampion ročníku 2019 vůbec poprvé v tomto dějišti ztratil set.

Zatímco v úvodním dějství byl suverénní a výborně servíroval, ve druhém nevyužil tři brejkboly, sám jedinou hrozbu neodvrátil a musel do rozhodující sady. V té zlikvidoval tři brejkboly, ve čtvrtém gamu slavil brejk a vedení si už pohlídal.

Back with a bang!



Matteo Berrettini makes his return to the @atptour with a 6-2 4-6 6-3 win over Albot#BOSSOPEN @theweissenhof pic.twitter.com/VvYVN0Ehks