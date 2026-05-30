Berrettini ustál ohromnou bitvu! V maratonském duelu na French Open udolal Comesaňu
Berrettini – Comesaňa 7:6, 5:7, 6:7, 6:4, 7:6
Berrettini startuje na French Open poprvé po pěti letech, kdy zde postoupil do čtvrtfinále a ukazuje, že má na Paříž skvělé vzpomínky. Ital, který se v posledních několika sezonách trápí výsledkově i zdravotně, překvapil už ve druhém kole, když vyřadil domácího favorita Arthura Rinderknecha.
Bývalý člen TOP 10 navázal na cenný skalp dalším skvělým výkonem, když v ohromné bitvě udolal Argentince Comesaňu a ukázal, že se s ním stále musí počítat. V dramatickém a velmi vyrovnaném utkání trval každý set přibližně hodinu a došlo na závěrečný super tie-break v pátém dějství.
V něm měl ze začátku Ital jasně navrch, ale vedení 5:2 ztratil a dostal se do problémů. Po skvělém zkrácení hry vyrovnal na 8:8, ale jako první se k mečbolu dostal jeho soupeř. Berrettini ho odvrátil a nakonec sám zahodil tři šance na ukončení zápasu. Za stavu 12:13 byl znovu míček od porážky, ale i tentokrát vyrovnal.
Italský tenista s dělovým forhendem slavil až po využití čtvrtého mečbolu, kdy Argentinec zkazil forhend hned po returnu. Ustál tak ukrutný boj, který trval pěti hodin a 13 minut, a postoupil do osmifinále.
Berrettini má za sebou složitou antukovou část roku. Po osmifinále v Monte Carlu prohrál na následujících tisícovkách v Madridu a v Římě oba úvodní duely a musel se vrátit na nižší úroveň. Navíc se mu nedařilo ani na challengerech a postup do druhého týdne pařížského grandslamu je tak velkým překvapením.
Ital však využívá svých bohatých zkušeností i faktu, že je pavouk velmi otevřený po kolapsu těch největších favoritů. O čtvrtfinále si Ital zahraje s Juanem Manuelem Cerúndolem, nebo Martínem Landalucem.
Comesana mile prekvapil, a konecne take dobre zahral na antukovem Slamu... zaver byl pro nej kruty a bylo to o pra micich... kazdopadne splnil... sejmul Darderiho a zanechal paradni stopu ve hline... doufam, ze tohle pomohlo a ve Wimbledonu to bude letos lepsi...
Berrettini takovy zapas potreboval, nebot jestli mysli na finale, tak proste tohle musel projit...
Skoda ze se mi dva oblibenci potkali tak brzo... tak doufam, ze toho vyuzije... blbe je, ze v dalsim kole dalsi argentinec JMC aspon jeden z nich bude v QF.
Přemožitel Sinnera 6 hodin
Aspoň to bude v dalším kole vyrovnaný