Berrettini ve Stuttgartu triumfoval i podruhé a má třetí titul z trávy

Druhý nasazený Berrettini, jenž se letos dostal do finále poprvé, získal první set díky jedinému brejku ve třetím gamu. Ve druhé sadě se totéž podařilo za stavu 6-5 Murraymu, který se snaží o návrat mezi elitu po opakovaných operacích kyčle, a bylo vyrovnáno.

Do rozhodujícího setu vstoupil desátý hráč světového žebříčku Berrettini dvěma čistými hrami. Servis si i díky celkovým 19 esům bez problémů držel i dál, zatímco Murray si musel vyžádat ošetření. Sice bojoval, ale břišní sval jej viditelně omezoval. Za stavu 3-5 při vlastním podáním ještě odvrátil první mečbol, napodruhé už byl Ital úspěšný.

"Byla to ta poslední věc, kterou bych si představoval, když jsem sem přijel," přiznal Berrettini, jenž nehrál turnaje od března kvůli operaci pravé ruky.

Šestadvacetiletý tenista triumfoval ve Stuttgartu podruhé, poprvé slavil při své jediné předchozí účasti před třemi lety. Zařadil se tak do okruhu favoritů na titul ve Wimbledonu, kde loni došel až do finále. "Nemyslím, že bych hrál svůj nejlepší tenis, o to víc jsem na sebe pyšný," dodal.