Bez šance. Bouzková ani Siniaková favoritky na Australian Open nezaskočily
Siniaková – Anisimová 1:6, 4:6
Karty byly před utkáním rozdány jasně. Světová čtyřka Anisimovová neměla mít se Siniakovou příliš práce. Deblová světová jednička však do utkání s americkou hvězdou vlétla bez zbytečné trémy. V dlouhé třetí hře si při podání dvojnásobné grandslamové finalistky vypracovala hned čtyři brejkové možnosti, favoritka však i s notnou dávkou štěstí všechny odvrátila.
Siniakovou mohly nevyužité možnosti mrzet o to více, že to byla hned v následující hře ona, kdo jako první přišel v zápase o výhodu podání. Rodačka z Hradce Králové se mohla vzápětí vrátit do hry, ale ani další možnost na prolomení servisu soupeřky nevyšla a Anisimovová vedla už 4:1.
Smolný set Siniakové pokračoval i nadále. Při svém dalším gamu na podání Češce opět nevyšla koncovka hry. Americká ranařka postupně nevyužila tři možnosti na prolomení soupeřčina podání, tu čtvrtou ale už ano a šla do vedení 5:1. Anisimovová si už výborně rozjetou sadu utéct nenechala, úvodní dějství vyhrála za 34 minut jasně 6:1.
Siniaková nevstoupila dobře ani do druhé sady. Chyby na straně české tenistky neustávaly. Žádný velký tenis nebyl k vidění ani ze strany její soupeřky, Anisimovové ale průměrný výkon stačil.
Američanka prolomila hned úvodní servis Češky, vzápětí při svém podání odvrátila další dva brejkboly, potvrdila a šla do vedení 2:0. Trápení Siniakové na returnu a především nevyužívání šancí na prolomení soupeřčina podání pokračovalo. Další dvě možnosti měla za stavu 1:3, opět ale úspěšná nebyla. Siniaková se ale přece jen dočkala. V šesté hře proměnila třináctou brejkovou možnost a srovnala na 3:3.
Jedenáctinásobná deblová grandslamová šampionka získala po dramatické sedmé hře třetí hru v řadě a poprvé v zápase šla do vedení. Závěr setu ale už patřil Anisimovové, která tak po vítězství 6:1 a 6:4 mohla slavit postup do třetího kola. Její další soupeřkou bude krajanka Peyton Stearnsová.
Siniaková tak nevylepšila své maximum v Melbourne, kterým zůstává druhé kolo.
Bouzková – Šwiateková 2:6, 3:6
Dvakrát se Bouzková potkala na okruhu s hvězdnou Šwiatekovou, pokaždé z kurtu odcházela jako poražená, navíc bez zisku jediného setu. Špatnou bilanci se pokoušela změnit v Melbourne. Hned úvod utkání jí ale nevyšel, když ve druhé hře přišla o svůj úvodní servis.
Polka však brejk potvrdit nedokázala a vrátila svou soupeřku do hry. Nervózní úvod utkání ale pokračoval. Bouzková nedokázala úspěšně získat ani svůj druhý game na podání, a to už šestinásobné grandslamové šampionce stačilo. Ve zbytku sady dovolila Češce na svém servisu jen dva body a sadu dovedla za 38 minut k výhře 6:2.
Bouzková se dle svého zvyku nenechala ztraceným setem deprimovat a do druhého vlétla s maximálním nasazením. Agresivní a riskantní hrou svou soupeřku zaskočila, ve třetí hře jí prolomila servis, což následně na svém podání potvrdila a šla do vedení 3:1.
Šwiateková, které podobně jako Carlosu Alcarazovi triumf na Australian Open chybí k završení kariérního grandslamu, se ale rychle vrátila do zápasu. Výrazně zpřesnila hru, získala následující tři hry a šla do vedení 4:3. A rozjetá Polka už zápas nepustila. Podruhé v řadě uspěla na returnu a zápas dovedla k bezproblémové výhře 6:2, 6:3.
Maximem Šwiatekové v Melbourne jsou dvě semifinálové účasti z let 2022 a 2025. Další krok se pokusí rodačka z Varšavy udělat ve třetím kole proti Rusce Anně Kalinské, se kterou má pozitivní bilanci 2:1. V loňském roce se s rodačkou z Moskvy utkala v Cincinnati a na US Open, oba zápasy bez ztráty setu vyhrála.
Výsledky ženské dvouhry na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
