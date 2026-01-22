Bez šance. Bouzková ani Siniaková favoritky na Australian Open nezaskočily

DNES, 06:50
Aktuality 5
AUSTRALIAN OPEN - Bojovala, nakonec to nestačilo. Kateřina Siniaková (29) prohrála ve druhém kole Australian Open s Amandou Anisimovovou (24) ve dvou setech 1:6, 4:6. Česká tenistka na turnaji pokračuje ve čtyřhře, kde spolu s Taylor Townsendovou (29) obhajují titul. Představí se i po boku Sema Verbeeka (31) v mixu. Neuspěla ani Marie Bouzková (27), která podlehla Ize Šwiatekové (24) hladce 2:6, 3:6.
Profily hráčů (7)
Siniaková Kateřina
Bouzková Marie
Swiatek Iga
Anisimova Amanda
Marie Bouzková byla proti Ize Šwiatekové bez šance (@ ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Siniaková – Anisimová 1:6, 4:6

Karty byly před utkáním rozdány jasně. Světová čtyřka Anisimovová neměla mít se Siniakovou příliš práce. Deblová světová jednička však do utkání s americkou hvězdou vlétla bez zbytečné trémy. V dlouhé třetí hře si při podání dvojnásobné grandslamové finalistky vypracovala hned čtyři brejkové možnosti, favoritka však i s notnou dávkou štěstí všechny odvrátila.

Siniakovou mohly nevyužité možnosti mrzet o to více, že to byla hned v následující hře ona, kdo jako první přišel v zápase o výhodu podání. Rodačka z Hradce Králové se mohla vzápětí vrátit do hry, ale ani další možnost na prolomení servisu soupeřky nevyšla a Anisimovová vedla už 4:1.

Smolný set Siniakové pokračoval i nadále. Při svém dalším gamu na podání Češce opět nevyšla koncovka hry. Americká ranařka postupně nevyužila tři možnosti na prolomení soupeřčina podání, tu čtvrtou ale už ano a šla do vedení 5:1. Anisimovová si už výborně rozjetou sadu utéct nenechala, úvodní dějství vyhrála za 34 minut jasně 6:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Siniaková nevstoupila dobře ani do druhé sady. Chyby na straně české tenistky neustávaly. Žádný velký tenis nebyl k vidění ani ze strany její soupeřky, Anisimovové ale průměrný výkon stačil.

Američanka prolomila hned úvodní servis Češky, vzápětí při svém podání odvrátila další dva brejkboly, potvrdila a šla do vedení 2:0. Trápení Siniakové na returnu a především nevyužívání šancí na prolomení soupeřčina podání pokračovalo. Další dvě možnosti měla za stavu 1:3, opět ale úspěšná nebyla. Siniaková se ale přece jen dočkala. V šesté hře proměnila třináctou brejkovou možnost a srovnala na 3:3.

Jedenáctinásobná deblová grandslamová šampionka získala po dramatické sedmé hře třetí hru v řadě a poprvé v zápase šla do vedení. Závěr setu ale už patřil Anisimovové, která tak po vítězství 6:1 a 6:4 mohla slavit postup do třetího kola. Její další soupeřkou bude krajanka Peyton Stearnsová.

Siniaková tak nevylepšila své maximum v Melbourne, kterým zůstává druhé kolo.

Bouzková – Šwiateková 2:6, 3:6

Dvakrát se Bouzková potkala na okruhu s hvězdnou Šwiatekovou, pokaždé z kurtu odcházela jako poražená, navíc bez zisku jediného setu. Špatnou bilanci se pokoušela změnit v Melbourne. Hned úvod utkání jí ale nevyšel, když ve druhé hře přišla o svůj úvodní servis.

Polka však brejk potvrdit nedokázala a vrátila svou soupeřku do hry. Nervózní úvod utkání ale pokračoval. Bouzková nedokázala úspěšně získat ani svůj druhý game na podání, a to už šestinásobné grandslamové šampionce stačilo. Ve zbytku sady dovolila Češce na svém servisu jen dva body a sadu dovedla za 38 minut k výhře 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bouzková se dle svého zvyku nenechala ztraceným setem deprimovat a do druhého vlétla s maximálním nasazením. Agresivní a riskantní hrou svou soupeřku zaskočila, ve třetí hře jí prolomila servis, což následně na svém podání potvrdila a šla do vedení 3:1.

Šwiateková, které podobně jako Carlosu Alcarazovi triumf na Australian Open chybí k završení kariérního grandslamu, se ale rychle vrátila do zápasu. Výrazně zpřesnila hru, získala následující tři hry a šla do vedení 4:3. A rozjetá Polka už zápas nepustila. Podruhé v řadě uspěla na returnu a zápas dovedla k bezproblémové výhře 6:2, 6:3.

Maximem Šwiatekové v Melbourne jsou dvě semifinálové účasti z let 2022 a 2025. Další krok se pokusí rodačka z Varšavy udělat ve třetím kole proti Rusce Anně Kalinské, se kterou má pozitivní bilanci 2:1. V loňském roce se s rodačkou z Moskvy utkala v Cincinnati a na US Open, oba zápasy bez ztráty setu vyhrála.

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
vojta912
22.01.2026 08:54
Ruské derby skončilo dle očekávání, jinak dneškem jsem zatím pozitivně překvapen
Reagovat
kupa
22.01.2026 08:21
Hlavně aby ten kotník byl v pořádku
Reagovat
zfloyd
22.01.2026 08:08
Kačenka bojovala jako lev a rozhodlo využití brejkbalů 1/14 a samozřejmě taky dobrá hra Amandy ,ale koukalo se na ní hezky , opět jí to moc slušelo
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
22.01.2026 09:02
Ty vlasy na červeno (anebo je to fialová) vypadají špatně.
Reagovat
JLi
22.01.2026 07:34
Věřím Kačce v mixu a držím palce smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist