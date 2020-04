Beze mě by Thiem hrál turnaje ITF, oklamal mě, tvrdí kouč Bresnik. Jak reagovala rakouská jednička?

Mezi Dominicem Thiemem a jeho bývalým koučem Günterem Bresnikem v médiích probíhá slovní přestřelka. Bývalý kouč světové trojky si myslí, že nejlepší rakouský tenista by bez jeho vedení stále hrál turnaje na okruhu ITF. Thiem se brání a Bresnikovi vzkazuje, že zřejmě trpí klamnou představou, že je lepší, než je.

Thiem a Bresnik ukončili spolupráci před rokem, údajně kvůli tomu, že Bresnik už neměl sílu s Thiemem jezdit po turnajích. Podle poslední slovní přestřelky v médiích to však vypadá, že se jejich cesty po 15 letech nerozešly úplně v klidu.

"Každým dnem mi začíná být jasnější, co se stalo. Nechápu, kam se vytratily upřímnost, oddanost a hodnoty. Nemám s ukončením spolupráce jediný problém, až na to, že jsem byl oklamán. Tohle přece nemůžete udělat někomu, komu vděčíte za všechno. Beze mě by byl Dominic stále na turnajích ITF a jeho táta trénoval někde v klubu," řekl Bresnik.

Šestadvacetiletý Thiem potkal Bresnika, když mu bylo osm let a jeho otec začal pracovat v akademii ve Vídni. Pod vedením Bresnika získal 11 ze svých 15 titulů na hlavním okruhu. Od loňského dubna vede rakouskou jedničku hlavně bývalý tenista a olympijský vítěz Nicolás Massú.

"Hovoří o nedostatku respektu a říká, že mu vděčím za všechno a bez něj bych byl tenisově o několik úrovní níže. Proto se ho musím zeptat, jestli náhodou netrpí klamnou představou, že je lepší, než je," reagoval Thiem.

Pravý důvod ukončení spolupráce ale trojnásobný grandslamový finalista uvést nechtěl. Každopádně vyloučil, že by Bresnika jakkoli oklamal. "Nerozešli jsme se bezdůvodně. Bresnik moc dobře ví, proč jsem s ním spolupráci ukončil, ale nebudu o tom mluvit na veřejnosti."

Thiem pod vedením Massúa zaznamenal další úspěchy a svůj tenis hlavně mimo oblíbenou antuku posunul na vyšší úroveň. Loni v březnu v Indian Wells získal svou první trofej z Masters a letos v lednu hrál finále Australian Open.