Bezradný Tiafoe vyhořel na Sinnerovi, Ital je na Masters v Miami v semifinále

DNES, 20:05
ATP MIAMI - Jannik Sinner (24) pokračuje na Masters v Miami ve skvělé formě. Ve čtvrtečním čtvrtfinále na něj nenašel zbraň ani domácí Frances Tiafoe (28), který podlehl naprosto hladce ve dvou setech 2:6, 2:6. V boji o finále se světová dvojka střetne s vítězem duelu mezi třetím nasazeným Alexandrem Zverevem a Argentincem Franciscem Cerúndolem.
Jannik Sinner postoupil na Masters v Miami do semifinále (@ PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Tiafoe – Sinner 2:6, 2:6

Sinner v úvodním gemu prolomil soupeřovo podání a během 71 minut udržel převahu po celý zápas. Na tiskové konferenci po utkání uvedl: "Myslím, že začátek zápasu je velmi důležitý. Když začnete tím, že se vám povede brejk, dodá vám to sebevědomí. Oba jsme hráli velmi agresivně, já se snažil hlavně udržet úroveň. Snažil jsem se využít každou šanci, kterou jsem dostal. To bylo dnes klíčové."

Ital ztratil na podání pouze devět bodů a svému soupeři nedával od prvních míčů žádnou šanci na úspěch. Sinner se stále může stát prvním mužem od Rogera Federera v roce 2017, jenž vyhrál tzv. "Sunshine Double" – tedy vítězství na Indian Wells a Miami Open ve stejném roce. Čtyřiadvacetiletý Ital se tak dostal do semifinále ve čtyřech z pěti účastí v Miami.

Ve svém prvním vzájemném střetu s Tiafoem od finále v Cincinnati Sinner rychle prokázal svou dominanci. V úvodním setu ztratil pouhé čtyři body na podání a předvedl téměř bezchybný výkon s množstvím vítězných míčů.

S velkou podporou domácího publika se Tiafoe dokázal alespoň částečně vrátit do hry a odvrátil několik brejkbolů, avšak Sinner udržel kontrolu nad zápasem. Nakonec Ital proměnil svůj třetí brejkbol ve druhém setu a utkání dovedl bez nejmenších problémů k vítěznému konci.

"Mám velkou motivaci tady vyhrát. Hlavně se snažím zůstat uvolněný, klidný, zbytečně na sebe nevyvíjet tlak. V posledních třech nebo čtyřech týdnech jsem hrál hodně tenisu, trénoval a tak dále. Snažím se pokračovat. Vím, že je to můj poslední turnaj na tvrdém povrchu před antukou, takže jsem moc rád, že jsem se znovu dostal do semifinále," uzavřel Sinner.

Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Miami

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Davor1
26.03.2026 20:33
Franta mal pred zápasom kecy, ako sa mentálne posunul, ako v každom zápase ide až na doraz, ako je ochotný trpieť pre každý bod, ako proti nemu musí súper zahrať maximum... No tentoraz ten posun stačil na 4 gamy
