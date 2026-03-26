Kdo mě bude chtít porazit, musí trpět, říká před duelem se Sinnerem Tiafoe
Tiafoe svedl s Menšíkem i Atmanem třísetové bitvy. "Dnes to bylo ještě důležitější vítězství než včera," říkal po vydřeném triumfu nad francouzským soupeřem. "Včera jsem ze sebe vydal všechno a teď jsem byl poněkud emocionálně vyčerpaný," vysvětlil.
Američan zdůraznil svůj nový přístup k zápasům, které dříve podle svých představ nezvládal. "Teď jsem ochoten na kurtu trpět, nikomu nedám nic zadarmo. Kdo mě bude chtít porazit, musí ze sebe dostat maximum," řekl Američan.
Jeho přístup spočívá podle jeho slov v tom, donutit soupeře, aby si každý bod vybojoval vlastní aktivitou. "Pokud mě chtějí porazit, musí pracovat na každém bodu, musí se nadřít," poznamenal. "Někdy jste unavení nebo nervózní, ale stejně tak i ten druhý," dodal. Právě tento mentální posun podle Tiafoeho přináší jeho lepší výkony v kritických okamžicích. "Před rokem jsem takové zápasy nevyhrával," prozradil a komentoval svůj profesní vývoj.
Dalším aspektem, na kterém Tiafoe pracoval, je schopnost soustředit se na přítomný okamžik, což je důležité v dlouhých a náročných zápasech. "Pro mě bylo zásadní naučit se cítit pohodlně i v nepohodlí," vysvětlil. "Když děláte těžké věci, nemyslíte na všechno, co je před vámi; myslíte jen na ten konkrétní okamžik," dodal.
Tiafoe také využívá vizualizační techniky k přípravě před zápasy. "Zavřu oči a představuji si, že vítězím, jak si potřesu rukou se soupeřem. Takové mentální cvičení mi umožňuje promítat pozitivní scénáře a zvyšuje mé sebevědomí," doplnil.
S blížícím se zápasem proti Janniku Sinnerovi projevuje Tiafoe zvýšenou motivaci. "Miluji takové zápasy. Těším se, až se spolu utkáme a uvidím, na jaké úrovni jsem,“ uzavřel.
