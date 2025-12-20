Bitva bývalých juniorských světových jedniček pro Blockxe, Belgičan je ve finále

DNES, 18:45
NEXT GEN ATP FINALS – Prvním finálovým účastníkem Turnaje mistrů hráčů do 20 let v saudskoarabské Džiddě se stal Belgičan Alexander Blockx (20), který porazil Norka Nikolaie Budkova Kjaera (19) po setech 4:3, 4:3, 4:2. Ve druhém semifinále změří v ryze americkém souboji síly Learner Tien (20) a Nishesh Basavareddy (20).
Alexander Blockx si zajistil účast ve finále (@ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Blockx – Budkov Kjaer 4:3, 4:3, 4:2

Blockx postoupil do semifinále ve velkém stylu, když svou skupinou prošel bez porážky se ztrátou pouhých dvou setů. Jeho soupeř Kjaer se na postup nadřel mnohem více, přemožitele ale našel jen ve vycházející americké hvězdě Learneru Tienovi; po dvou výhrách si tak i on díky skóre zajistil účast mezi nejlepším kvartetem.

V prvním vzájemném utkání v úvodním setu jasně dominovali hráči na servisu. O vítězi tak musel za stavu 3:3 rozhodnout tie-break. V něm byl jistější Belgičan, získal ho poměrem 7:4 a šel do vedení 1:0 na sety.

Oba tenisté, kteří byli v průběhu svých kariér juniorskými světovými jedničkami, předváděli tenis plný agresivních výměn i ve druhém setu. Blockx si hned v úvodním gamu vypracoval první dva brejkboly, ani jeden ale neproměnil.

Belgický tenista si to vynahradil v páté hře, kdy poprvé uspěl na příjmu, brejk však potvrdit nedokázal, a i o osudu druhé sady musela rozhodnout zkrácená hra. Ve velmi nervózním tie-breaku plném dlouhých výměn a nevynucených chyb byl nakonec znovu úspěšnější Blockx, který proměnil pátý setbol a po výsledku 10:8 šel do vedení 2:0.

Rodák z Antverp měl skvěle rozehraný i třetí set, kdy vedl 2:0, brejk však potvrdit opět nedokázal a vrátil norskou dvojku zpět do hry. Budkov Kjaer srovnal krok, radost mu ale dlouho nevydržela. Blockx byl v závěru lepším hráčem, sadu získal 4:2 a postoupil do finále.

"Úroveň zápasu byla skvělá. Měl jsem dost štěstí, hlavně ve druhém setu, ale jsem rád, že jsem to zvládl. S Nikolaiem jsme přátelé, o to byl zápas těžší,“ říkal po utkání Blockx, který se stal prvním Belgičanem, který se dostal do finále turnaje pro mladé naděje.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
darek.vrana
20.12.2025 19:20
"porazil Norka Budkova". Ještě aby člověk neporazil norka.
