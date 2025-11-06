Bitvu snů na Turnaji mistryň ovládla Sabalenková. Ve finále jde na Rybakinovou

TURNAJ MISTRYŇ - Obrovská bitva se šťastným koncem pro Arynu Sabalenkovou (27). Úřadující světová jednička v semifinále Turnaje mistryň v Rijádu zlomila odpor Amandy Anisimovové (24) a zvítězila po setech 6:3, 3:6 a 6:3. V boji o svůj premiérový titul na závěrečném podniku sezony si zahraje s Jelenou Rybakinovou (26), která také ve třech setech přehrála Jessicu Pegulaovou (31).
Aryna Sabalenková si na Turnaji mistryň zahraje o titul (@ ČTK / AP / Fatima Shbair)

Sabalenková – Anisimovová 6:3, 3:6, 6:3

Žádné vyčkávání. Sabalenková i Anisimovová vlétly do semifinálové bitvy ve velkém stylu a od prvních míčků se bylo na co dívat. Američanka hned při svém úvodním gamu na servisu odvracela tři brejkboly, to samé si v následující hře vyzkoušela i její soupeřka.

Zápas plný ostrých přestřelek od základní čáry nabídl i ve čtvrté hře další dvě možnosti na zisk podání pro Anisimovovou, světová jednička situaci ale zachránila servisem a po třiceti minutách tak svítil na ukazateli skóre stav 2:2.

Američanka mohla nevyužitých příležitostí litovat o to více, že to byla právě ona, kdo jako první neudržel v páté hře své podání. Sabalenková brejk potvrdila a šla do vedení 4:2.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Fantastický zápas pokračoval i nadále. O vyrovnanosti duelu vypovídá i fakt, že z úvodních sedmi gamů šlo hned šest přes shodu. V závěru úvodního dějství přeci jen získávala navrch světová jednička, která za stavu 5:3 podruhé vzala soupeřce podání a po hodně hry získala první set 6:3.

Druhé dějství se ale neslo v naprosto jiném duchu. Sabalenková zbytečnými chybami ztratila hned úvodní game na svém podání a od té doby na svou soupeřku nestačila.

V pohodě hrající Anisimovová v následujících dvou hrách přenechala své soupeřce jediný bod a vedla už 3:0. Rozklížená Běloruska ani poté nedokázala reagovat a když si neudržela ani další game na svém servisu, bylo o osudu druhé sady prakticky rozhodnuto.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka ještě zabojovala, za stavu 2:5 vzala své soupeřce podání, vzápětí ale znovu ztratila to své a tím pádem i celou sadu poměrem 3:6.

V závěrečné sadě se s prvními problémy musela vypořádat Anisimovová, ve třetím gamu své podání ale uhájila a se světovou jedničkou držela krok. Osudový okamžik pro Američanku přišel za stavu 3:3, kdy už na agresivně returnující soupeřku zbraň nenašla.

Sabalenková následně brejk s problémy potvrdila, poté znovu uspěla na returnu a po dvou hodinách a 23 minutách mohla slavit postup do svého premiérového finále na Turnaji mistryň.

"Amanda mě dostala na absolutní hranu. Dala jsem do toho maximum, byl to neskutečný boj. I kdybych prohrála, nemohla bych si nic vyčítat. Soupeřka hrála skvěle, neskutečně, nepochybně na ni čekají další velké úspěchy," říkala šťastná finalistka.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
