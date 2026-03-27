Bizarní herecký výkon. Američan přeháněl a přispěchal s omluvou

DNES, 18:15
Téma 8
Stefan Kozlov nebude na svůj poslední turnaj vzpomínat zrovna v dobrém. Nejenže skončil hned v prvním kole po jasné porážce, ale navíc na sebe upozornil úplně zbytečným teatrálním gestem, které obletělo internet. Za přehnanou reakci se poté omluvil.
Profily hráčů
Kozlov Stefan
Stefan Kozlov přehnaně reagoval na nešťastný incident (© George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia)

Před čtyřmi lety byl Kozlov kousek od debutu v TOP 100 žebříčku, teď ale figuruje až ve třetí stovce a musí hrát challengery. Za normálních okolností by zřejmě jeho jednoznačnou porážku v prvním kole v mexické Morelii nikdo neřešil, ale Američan na sebe sám zbytečně upozornil.

K bizarnímu incidentu a hereckému výkonu došlo na začátku druhého setu. Kozlov získal bod a měl výhodu. Když ale mířil od síti k základní čáře, zřejmě si nevšiml, že mu sběrač už hodil míček pro další výměnu. Přestože se díval přesně tím směrem, odkud míček putoval k němu.

Kozlova míček trefil do oka, Američan se teatrálně skácel na kurt a chvíli trvalo, než se zase zvedl. Umpirový sudí i sběrač, který se mu omluvil, se dotazovali, zda je americký tenista v pořádku.

Kozlov, který nešťastný incident zbytečně vyhrotil, v utkání pokračoval a s krajanem Andresem Martinem nakonec prohrál jednoznačně 2:6, 2:6. Vzápětí přispěchal na sociální sítě s omluvou.

"Zamyslel jsem se a chci se omluvit za svou reakci poté, co mě včera zasáhl míček do oka. Byla to nehoda a neměl jsem takto reagovat. Nechal jsem se v tu chvíli ovládnout emocemi a těžkou chvílí na kurtu. Přijímám odpovědnost a omlouvám se sběrači míčků i všem zúčastněným," napsal na sociální síti X.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

8
Přidat komentář
PTP
27.03.2026 19:45
"Američan" Štefan Kozlov
Reagovat
paddy
27.03.2026 19:20
asi jen parodoval divadelní představení, které viděl během loňské dovolené v Soči smile
Reagovat
aligo
27.03.2026 18:17
Asi moc kouká na fotbal
Reagovat
Ondřej.Jirásek
27.03.2026 18:17
Napadlo mě to samý
Reagovat
aligo
27.03.2026 18:22
Jestli se ty jejich móresy přenesou i do tenisu, tak to bude vážně vtipné
Reagovat
Ela-fon-isi
27.03.2026 18:51
Třeba si Aryna sundá tričko.
Reagovat
Krisboy
27.03.2026 18:24
Asi Neymarův fanoušek
Ale tohle by bylo trapný i na fotbalistu.
Reagovat
Vlk-v-trave
27.03.2026 19:59
Ale jo, je to takový "fotbalový" pád...
ikdyž tam padají... a ani se jich nic nedoktne...:-))
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist