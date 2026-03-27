Bizarní herecký výkon. Američan přeháněl a přispěchal s omluvou
Před čtyřmi lety byl Kozlov kousek od debutu v TOP 100 žebříčku, teď ale figuruje až ve třetí stovce a musí hrát challengery. Za normálních okolností by zřejmě jeho jednoznačnou porážku v prvním kole v mexické Morelii nikdo neřešil, ale Američan na sebe sám zbytečně upozornil.
K bizarnímu incidentu a hereckému výkonu došlo na začátku druhého setu. Kozlov získal bod a měl výhodu. Když ale mířil od síti k základní čáře, zřejmě si nevšiml, že mu sběrač už hodil míček pro další výměnu. Přestože se díval přesně tím směrem, odkud míček putoval k němu.
Kozlova míček trefil do oka, Američan se teatrálně skácel na kurt a chvíli trvalo, než se zase zvedl. Umpirový sudí i sběrač, který se mu omluvil, se dotazovali, zda je americký tenista v pořádku.
Kozlov, který nešťastný incident zbytečně vyhrotil, v utkání pokračoval a s krajanem Andresem Martinem nakonec prohrál jednoznačně 2:6, 2:6. Vzápětí přispěchal na sociální sítě s omluvou.
"Zamyslel jsem se a chci se omluvit za svou reakci poté, co mě včera zasáhl míček do oka. Byla to nehoda a neměl jsem takto reagovat. Nechal jsem se v tu chvíli ovládnout emocemi a těžkou chvílí na kurtu. Přijímám odpovědnost a omlouvám se sběrači míčků i všem zúčastněným," napsal na sociální síti X.
Ale tohle by bylo trapný i na fotbalistu.
ikdyž tam padají... a ani se jich nic nedoktne...:-))