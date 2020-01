Bookmakeři: Bartyová je ve čtvrtfinále s Kvitovou mírnou favoritkou

Mírnou favoritkou čtvrtfinále Australian Open mezi Petrou Kvitovou a Ashleigh Bartyovou je podle bookmakerů domácí tenistka. Na její postup vypsali kurzy od 1,73:1 do 1,77:1. Na Kvitovou se dá sázet v rozpětí od 2,1:1 do 2,25:1. Na výhru Australanky jde asi 60 procent sázek. Vyplývá to z odpovědí zástupců sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila. Zápas se bude hrát v úterý ráno středoevropského času.