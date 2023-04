Bouchardová je zpět po další zdravotní pauze. V Bogotě si zajistila první letošní postup do druhého kola

Eugenie Bouchardová patřila před devíti lety k největším hvězdám na okruhu. Nyní 29letá Kanaďanka hrála v sezoně 2014 semifinále Australian Open i French Open a finále Wimbledonu, v Norimberku získala svůj jediný dosavadní titul z turnajů WTA a v říjnu se vyšplhala na páté místo žebříčku.

Od té doby se však začala trápit herně i zdravotně a momentálně figuruje až na 327. místě hodnocení, přičemž členkou elitní stovky byla naposledy v roce 2019. Kvůli neustálým zraněním odehrála od začátku sezony 2021 jen 27 zápasů s bilancí 13-14.

Další comeback po zdravotní pauze podnikla loni v srpnu, tentokrát po problémech s ramenem trvajících 17 měsíců. Už na začátku probíhající sezony však přišly další potíže, rodačka z Montréalu kvůli otravě jídlem nedohrála kvalifikaci v Aucklandu a na lednovém Australian Open ztroskotala hned v prvním kolek kvalifikačních bojů. Následovala tříměsíční přestávka.

All business for Bouchard @geniebouchard picks up the 6-3, 6-2 win over In-Albon!#CopaColsanitas pic.twitter.com/25hrTeV1gP