Bouzková a Lehečka vyrovnali svá žebříčková maxima. Nosková je poprvé v Top 100

Čtyřiadvacetiletá Marie Bouzková v neděli ve Stromovce po finálové výhře 6-0 6-3 nad Anastasiou Potapovovou získala první titul na okruhu WTA. Díky němu se posunula na 46. příčku, která jí patřila už v srpnu 2020 a krátce i loni.

Poprvé se do nejlepší stovky dostala sedmnáctiletá Linda Nosková. Poté co v Praze poprvé na okruhu WTA postoupila do semifinále, si v žebříčku polepšila o 18 míst a patří jí 94. pozice.

Dvacetiletý Jiří Lehečka minulý týden došel v Kitzbühelu do čtvrtfinále, ve kterém prohrál 6-4 5-7 5-7 s pozdějším šampionem Robertem Bautistou ze Španělska. V žebříčku si polepšil o tři místa a vyrovnal své maximum z poloviny července.

V čele žebříčků výrazné změny nenastaly. Mezi muži se na čtvrté místo posunul Španěl Carlos Alcaraz, první je stále Daniil Medveděv. Ženám vládne Iga Šwiateková z Polska.



| žebříček ATP | žebříček WTA |