Bouzková a Martincová v Torontu prošly kvalifikací turnaje WTA 1000

Marie Bouzková si v červenci zahrála čtvrtfinále Wimbledonu a před sedmi dny v pražské Stromovce získala první titul na okruhu WTA. Tento týden se vzdala startu ve Washingtonu, aby se v klidu přesunula do zámoří a připravila se na kvalifikaci prestižního turnaje v Torontu.



A udělala dobře. 24letá Češka v Kanadě potvrdila svou skvělou formu a dvoukolovým sítem bez větších potíží prošla. Po Řekyni Valentině Grammatikopoulouové si poradila i se svou neoblíbenou soupeřkou Tatjanou Mariaovou.



Bouzková porazila semifinalistku letošního Wimbledonu 7-5 6-3, když jediný servis neudržela až za stavu 5-2 ve druhém setu, kdy podávala na vítězství. O jedenáct let starší Němku zdolala až na 5. pokus a připsala si 11. výhru z posledních 12 zápasů.



V roce 2019, kdy tenistky v Torontu hrály naposledy, Bouzková kvalifikací rovněž prošla a nakonec se přes Fernandezovou, Stephensovou, Ostapenkovou a Halepovou dostala do svého největšího semifinále. Až v něm neudržela vedení proti Sereně Williamsové.



Do letošního ročníku Bouzková vstoupí souboje s vítězkou letošního Wimbledonu Kazaškou Jelenou Rybakinovou (h2h 0-2).



Tereza Martincová hrála ještě v pátek v americkém San José, o 48 hodin později už slaví zdárně zvládnutou kvalifikaci v Kanadě. Po výhře nad Američankou Eminou Bektasovou si poradila i s domácí Marinou Stakusicovou. Sedmnáctiletou Kanaďanku zdolala 6-4 4-6 6-1.



27letá Martincová potvrdila skvělou úspěšnost v kvalifikacích podniků WTA. Od října 2020 v ní začínala podvanácté a podeváté se stala úspěšnou absolventkou.



V prvním kole hlavní soutěže vyzve olympijskou vítězku z loňského Tokia Belindu Bencicovou ze Švýcarska (h2h 0-3).



Hlavní soutěž Rogers Cupu si tak zahraje pět českých tenistek. Los proti sobě poslal hned v 1. kole dvě žebříčkově nejvýše postavené Češky a členky Top 20 - grandslamovou šampionku Barboru Krejčíkovou a bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou. Petra Kvitová začne proti Američance Alison Riskeová-Armitrajové.



Titul z roku 2019 obhajuje domácí Bianca Andreescuová, z bývalých šampionek startují ještě Švýcarka Belinda Bencicová a trojnásobná vítězka Američanka Serena Williamsová. Ve startovním poli nechybí ani světová jednička Iga Šwiateková z Polska