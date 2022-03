Bouzková letos v kvalifikaci stále neprohrála, mezi elitou si zahraje také v Miami

Ve formě hrající Marie Bouzková si před týdnem ve třetím kole turnaje v Indian Wells podvrtla kotník a musela vzdát dvouhru a druhý den odstoupit i ze čtyřhry.



Už po sedmi dnech se ale na kurty vrátila a formu neztratila. V Miami zvládla dva třísetové duely v kvalifikaci proti soupeřkám, které kvůli ruské agresi na Ukrajině nesmí reprezentovat svou zemi.



V pondělí 23letá Češka utekla Anastasii Gasanovové ze stavu 1-6 a 3-5 a dokonce z mečbolu, v úterý zdolala Anastasii Potapovovou po setech 6-3 3-6 6-4.



Zatímco v prvním zápase Bouzková devětkrát neudržela podání, ve druhém už o servis přišla 'jen' čtyřikrát. Přesto v každém setu musela dohánět manko brejku a dvakrát se jí to povedlo - první i druhou sadu otočila ze stavu 0-2.



86. hráčka světa Bouzková začínala v kvalifikaci třetí ze šesti letošních turnajů a pokaždé se z dostala do hlavní soutěže. Do té zatím pokaždé vstoupila vítězstvím, na Floridě se o premiérový postup do druhého kola utká s o jedenáct let starší Němkou Laurou Siegemundovou (h2h 0-0).



V Miami bude hrát osm Češek

Na Miami Open se tedy představí celkem osm českých tenistek, pět z nich do soutěže vstoupí v prvním kole. Kateřina Siniaková bude čelit ve formě hrající kanadské kvalifikantce Rebecce Marinové (h2h 0-0), Karolínu Muchovou v prvním zápase od loňského US Open a zranění břišního svalu čeká derby proti Tereze Martincové (h2h 1-1) a na divokou kartu startující šestnáctiletá Linda Fruhvirtová bude čelit Dance Koviničové z Černé Hory (h2h 0-0).



Další tři Češky jsou nasazené a na úvod mají volný los. Soupeřku už zná Markéta Vondroušová, jež za obhajobou osmifinále vykročí zápasem proti Julii Putincevové (h2h 3-0). Kazašská tenistka v prvním kole porazila 4-6 6-3 6-1 německou teenagerku startující na divokou kartu Nastasju Schunkovou.



Karolína Plíšková bude o první letošní výhru bojovat proti Montgomeryové, nebo Kalinské. Petra Kvitová čeká na vítězku duelu Burelová-Frechová.

• WTA 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

úterní výsledky (22. 03. 2022) • Kvalifikace - 2. kolo • Bouzková (ČR) - Potapovová (-) 6-3 3-6 6-4 • Dvouhra - 1. kolo • Putinecovová (Kaz.) - Schunková (Něm.) 4-3 6-3 6-1 Bondárová (Maď.) - Garciaová (Fr.) 7-5 / skreč G. Kosťuková (Ukr.) - Van Uytvancková (Belg.) 4-6 6-2 6-1 Kanepiová (Est.) - Zanevská (Belg.) 6-2 skreč Z. Watsonová (Brit.) - Rusová (Niz.) 6-7(5) 7-5 6-4 Savilleová (Austr.) - Minnenová (Belg.) 7-5 6-3 Alexandrovová (-) - Paoliniová (It.) 6-1 6-2 Linetteová (Pol.) - Qinwen Zheng (Čína) 7-6(4) 6-4 Rogersová (USA) - Anisimovová (USA) 3-6 6-0 6-3 Ruseová (Rum.) - Konjuhová (Chorv.) 6-3 6-4