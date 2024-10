Bouzková má první výhru po nemoci. Premiéru v Japonsku začala vydřeným skalpem domácí outsiderky

10:12

Tomic prohrál nejrychlejší finále na challengerech

Bernard Tomic se znovu dostal do hledáčku médií. A jak je u něj obvyklé, není to zájem s pozitivním pozadím. Do pestré sbírky kontroverzí a excesů přidal další odchozený a odfláknutý zápas, v americkém Fairfieldu australský floutek prohrál nejrychlejší finále v historii challengerů. Domácímu teenagerovi Learneru Tienovi podlehl po 39 minutách hry 0:6, 1:6.