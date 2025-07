Bouzková po senzačním triumfu: Skoro tomu ani nevěřím. Přeju Lindě, aby jí to tady vyšlo

Marie Bouzková (27) byla šťastná, že druhým titulem na turnaji Livesport Prague Open úspěšně zakončila krásně prožitý týden v domácím prostředí. Po finálové výhře nad Lindou Noskovou 2:6, 6:1, 6:3 nemohla uvěřit, že jí podařilo ve Stromovce navázat na triumf z roku 2022. V rozhovoru s novináři řekla, že oba úspěchy byly tvrdě vybojované a emotivní.

"Určitě to bylo tou podporou, kterou tu mám. Ve finále zde vždy pookřeju, hlavně v koncovkách. Chtěla bych poděkovat divákům a fanouškům. To mi dodávalo strašnou energii. Jsem hrozně moc ráda a skoro tomu ani nevěřím, že jsem tu vyhrála podruhé," uvedla Bouzková.

Sedmadvacetiletá tenistka prohrála s Noskovou první set, ale podařilo se jí duel otočit. O sedm let mladší soupeřku porazila potřetí ze čtyř vzájemných duelů. Ve Stromovce ji zdolala také v semifinále před třemi lety.

"Po prvním setu jsem se snažila hlavně udržet servis. Získat první game druhé sady a rozjet něco víc. Lindu jsem pak ve druhém gamu brejkla a začalo se to vyvíjet trochu jinak. Minimálně jsem rozjetou Lindu trochu zpomalila a sama se pak cítila mnohem lépe. Tím se to trochu nalomilo. Třetí set byl nahoru dolů a bylo důležité, kdo si potom udrží servis," líčila Bouzková.

Turnajová pětka nakonec vyhrála po více než dvou hodinách a získala druhý titul na okruhu WTA. Ve finálových zápasech má bilanci 2:6. Jinde než v Praze dosud neuspěla.

"Myslím, že oba ročníky tu byly hrozně těžké. Když jsem zde vyhrála poprvé, nevěděla jsem ještě, do čeho jdu. Teď jsem si ale z toho trochu vzala zkušenosti. Hlavně tady v Praze, kde se mi to povedlo. To mi možná dodalo nějakou myšlenku, že to půjde," řekla Bouzková.

Na turnaji přišla jen o dva sety, vedle Noskové porazila další krajanku Terezu Valentovou, Američanku Ann Liovou, Italku Lucrezii Stefaniniovou a Číňanku Xinyu Gao. "Byl to od začátku velmi těžký turnaj. Tyhle zápasy, které se hrají doma, jsou ještě emotivnější. Po každém dni jsem úplně unavená. To je vždycky jen tady. Jsem ráda, že jsem to zvládla," uvedla Bouzková.

Během týdne také oslavila 27. narozeniny. "Byl to asi ještě větší nečekaný dárek, který jsem si dala sama. Od začátku to byl krásný týden a jen se víc a víc zlepšoval. Takže dnes je to moc hezké, že se to povedlo," řekla čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022.



Trochu jí bylo líto Noskové, která neuspěla v Praze ani v druhém finále. Před dvěma lety prohrála s Japonkou Nao Hibinovou. "Linda odehrála od začátku těžké zápasy a dnes byla hrozně blízko. V prvním setu hrála suprově a mrzí mě, že jí to tady zase nevyšlo. Ale tím, jak hraje a je to jedna z nejlepších hráček na okruhu, tak myslím, že dostane další příležitosti se o tenhle titul pokusit. A já jí přeju, aby jí to vyšlo," řekla Bouzková.

Vzhledem k tomu, že stejně jako Nosková odlétá v neděli do Kanady na turnaj v Montrealu, netuší, zda stihne titul oslavit. "Já jsem na to ani nechtěla myslet. Musím si ještě zabalit. Ale myslím, že alespoň něco bychom měli udělat," podotkla tenistka TK Sparta Praha.

Věří, že jí titul dodá sebedůvěru do další části sezony. "Ještě náš čeká velký kus sezony s velkými turnaji, takže si nejdříve potřebuju odpočinout, abych nabrala síly a mohla na tomhle týdnu stavět dál. Tím, že to byl můj první turnaj na betonu, jsem ráda, že jsem si tu zahrála tolik zápasů a nabrala další zkušenosti do zbytku roku," prohlásila Bouzková.