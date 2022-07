Bouzková se zařadila mezi českou tenisovou elitu, pomohla jí skromnost i dieta

Před letošním Wimbledonem ji v porovnání s dalšímí hráčkami sedmičlenné výpravy českých tenistek znal detailně málokdo. Nyní si však Maruška, jak jí lidé z jejího okolí říkají, bude užívat pozornosti požehnaně. Na nejslavnějším tenisovém turnaji světa totiž předváděla fantastické výkony a usilovala o postup do semifinále.



Přitom dosud na okruhu WTA nevyhrála žádný turnaj a v žebříčku jí patří “až” 66. příčka.



V minulosti už byla výše, před dvěma lety dokonce v elitní padesátce. Na 46. místě se však udržet nedokázala a nyní ve 23 letech má ideální čas prorazit do těch nejvyšších tenisových pater.



Od dětství žije na Floridě

V prostředí WTA nenajdete příliš hráček, které by rivalky respektovaly a 'braly' tak jako Bouzkovou. To proto, že si na nic nehraje, je skromná a přátelská. Díky tomu si v roce 2020 vysloužila cenu Karen Kranzckeové pro, laicky řečeno, nejoblíbenější a nejférovější tenistku. “Jsem velmi poctěna a nesmírně si vážím toho, že jsem cenu získala. Ráda bych poděkovala všem hráčkám, které pro mě hlasovaly. Prosím, pokračujme v podpoře tenisu a fair hry, jak si náš sport zaslouží. Jsem šťastná, že můžu následovat kroky Petry Kvitové,” psala na Twitter s odkazem na známější krajanku, která toto ocenění získala sedmkrát v letech 2013 až 2019.



Podobně jako dvojnásobná vítězka Wimbledonu žije daleko od vlasti. Dokonce ještě mnohem dál. Zatímco Kvitová obývá větší část roku rezidenci v Monte Carlu, Bouzková bydlí až za oceánem. A v Bradentonu na Floridě je velmi spokojená. „Když mi bylo deset let, přestěhovali jsme se z Prahy do USA, abych viděla, jak na tom jsem v porovnání s dětmi z dalších částí světa,“ vyprávěla pro web WTA Bouzková, která trénovala na proslulé akademii Nicka Bollettieriho.



„Mým i tátovým cílem vždycky bylo kráčet pomalu, nesnažit se věci posouvat příliš rychle,“ vysvětlovala. V USA se mimo tenisu věnovala donedávna také škole, kterou úspěšně zakončila ziskem bakalářského titulu z obchodu se zaměřením na sportovní marketing a management na Indiana University East. K úspěšnému studiu jí pomohla také jazyková vybavenost, neboť plynule ovládá angličtinu a španělštinu, přičemž rozumí i německy a katalánsky.



Ani zápas bez obří lahve

To díky spolupráci s trenérem Cristianem Requenim, který stál za jejím tenisovým růstem sedm let. Teď má vítězka juniorského US Open z roku 2014 a zároveň semifinalistka “tisícovky” z Toronta (2019) nového kouče. Zhruba před měsícem začala spolupracovat s Čechem Theodorem Devotym, bývalým parťákem Radka Štěpánka či Sebastiana Kordy. Právě Devoty a dobrá fyzická připravenost, která je z jejího pohybu na kurtu patrná, stojí za jejím vzestupem. Skvělou kondici má i díky tomu, že před časem přešla na bezlepkovou dietu. K té se odhodlala po sérii loňských zranění a teď si ji nemůže vynachválit.



A roli ve zlepšujících se výkonech může hrát třeba i obří lahev, kterou si už přes 10 let z pověrčivosti bere vždy s sebou na kurty. “Koupila jsem ji kdysi od nějaké holky, co trénovala v Bollettieriho akademii. Pila jsem z té lahve asi tři roky a pak jsem si tu samou vždy jen vyhledala na Amazonu a prostě si pořídila novou. Teď už si upřímně nedokážu představit, že bych hrála zápas bez té lahve. Prostě se stala mou součástí,” vyprávěla s úsměvem pro WTA dívka, která ráda poslouchá kapely Queen, ABBA, Beatles a Roxette.



“Maruška” letos v All England Clubu prohlásila, že jejím snem je jednou Wimbledon vyhrát. Inu, proč si nedávat malé cíle. Ovšem kdo by snad pochyboval o její zmiňované skromnosti, tomu Bouzková po úspěšném osmifinále proti Caroline Garciaové dokázala, že stojí nohama pevně na zemi. „Je to krásný pocit, ale vlastně ani nechápu, jak jsem se sem dostala,” pronesla se slzami v očích. “Kdybyste mi před začátkem turnaje řekli, že budu ve čtvrtfinále, asi bych vám nevěřila. Od prvního zápasu to pro mě byla opravdu těžká cesta, prožívala jsem hodně emocí. Teď jsem ale pyšná, že jsem všechno zvládla tak, jak jsem to zvládla. Tenhle okamžik si užívám.”