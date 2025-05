Bouzková slibně rozehraný zápas nedotáhla. Proti japonské hvězdě senzaci nezařídila

WTA ŘÍM - Marie Bouzková (26) chytla na probíhající tisícovce v Římě velmi solidní formu, ale ani ta na postup mezi nejlepší šestnáctku nestačila. Pražská rodačka skvěle rozehrála duel s bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou (27), ovšem nakonec čtyřnásobné grandslamové šampionce podlehla 6:4, 3:6, 3:6. Japonka tak zapsala na antuce už osmé vítězství v řadě a v osmifinále nastoupí proti Peyton Stearnsové.

Bouzková – Ósakaová 6:4, 3:6, 3:6

Jako velmi povedené může hodnotit Bouzková letošní vystoupení v Římě. Na úvod přehrála antukovou specialistku Majar Šarífovou a pak deklasovala trápící se Beatriz Haddadovou Maiaovou. K dvousetovému vítězství měla nakročeno i proti hvězdné Ósakaové, ale favoritka nakonec souboj otočila.

Zatímco na Australian Open 2020 ani na US Open 2021 nedokázala Bouzková proti bývalé světové jedničce uhrát set, tentokrát šla sama do vedení. Obě aktérky si v úvodní sadě vypracovaly dvě brejkbolové šance a Bouzková byla na rozdíl od Japonky úspěšná.

Od začátku druhého dějství ale Češka začala tahat za kratší konec. Ósakaová pozvedla svou výkonnost, dostala se do náskoku 5:1 a na druhý pokus set dopodávala. Majitelka čtyř grandslamových trofejí měla navrch i v poslední sadě. Bouzková v ní ztratila servis ze stavu 40:15 ve třetí hře, manko už dohnat nedokázala a v závěru zaváhala na podání znovu.

Bouzková se začala v lednu trápit se zraněním chodidla, dva měsíce vůbec nehrála a první vítězství od úvodního týdne sezony slavila až na antuce v Bogotě. Po čtvrtfinále v kolumbijské metropoli zvládla alespoň jeden zápas také v Madridu a Římě, kde mohla podruhé postoupit do osmifinále.

Před cestou na antukový vrchol sezony French Open by měla odehrát ještě jednu akci. V následujícím týdnu má v plánu menší podnik série 125k v italské Parmě. Pak už by se měla vydat do slavného areálu Rolanda Garrose. Z českých tenistek je v Římě ve hře už jen Linda Nosková, která v nedělním třetím kole vyzve Mirru Andrejevovou.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ósakaová se po krachu v prvním kole v Madridu rozhodla zúčastnit se turnaje 125k ve Francii. A dobře udělala, protože akci vyhrála a momentálně má na kontě už osm vítězství v řadě na svém nejméně oblíbeném povrchu.

O postup do čtvrtfinále a zároveň vyrovnání svého maxima ve Foro Italico si zahraje se Stearnsovou. Američanka si vyšlápla na úřadující šampionku Australian Open Madison Keysovou a nyní může zaregistrovat skalp dvojnásobné vítězky australského majoru.

