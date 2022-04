Bouzková v Madridu utekla Jastremské z mečbolu, Muchová podlehla Bencicové

WTA MADRID - Marie Bouzková na antukovém turnaji WTA 1000 v Madridu byla míček od vyřazení, mečbol Ukrajinky Dajany Jastremské při podání soupeřky ale přežila a od té chvíle zápas ovládla a postoupila do osmifinále. Ve druhém kole naopak po třísetovém boji s Belindou Bencicovou vypadla Karolína Muchová.

Marie Bouzková minulý týden v Istanbulu prohrála první letošní zápas na antuce a poprvé v sezoně nezvládla vstup do turnaje. Z Turecka ale s prázdnou neodjela, neboť si odvezla si třetí deblový titul.



A vítěznou náladu ze čtyřhry si nyní přenesla i do dvouhry, ve které na podniku WTA 1000 v Madridu vyhrála včetně kvalifikace už čtyři zápasy. V hlavní soutěži si po krajance Karolíně Plíškové poradila i s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou.



Dnes přitom byla 23letá Češka dlouho blízko porážka. Konkrétně jeden míček. Mečbolu čelila za stavu 3-6 a 5-6 při podání soupeřky, od té chvíle ale získala 34 z 51 výměn a nakonec první vzájemný duel vyhrála 3-6 7-6 6-1.



O své největší čtvrtfinále si 77. hráčka světa Bouzková zahraje v duelu kvalifikantek s Jekatěrinou Alexandrovovou (h2h 0-1).



Pokud to deštivé počasí dovolí, čeká dnes Bouzkovou ještě čtyřhra po boku Slovinky Tamary Zidanšekové.



Karolína Muchová ve čtvrtém zápase po návratu z půlroční pauzy zaviněné zraněním břišních svalů našla svou první přemožitelku. Ve druhém kole v Madridu podlehla po 2 hodinách a 45 minutách boje 3-6 6-4 5-7 olympijské vítězce Belindě Bencicové ze Švýcarska.



Až v neděli bude o postup mezi šestnáctku nejlepších usilovat Kateřina Siniaková, jež vyzve Kazašku Jelenu Rybakinovou.