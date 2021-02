Bouzková v Melbourne vyhrála maraton s Teichmannovou a je potřetí v semifinále turnajů WTA

Marie Bouzková letošní sezonu zahájila až přímo v Melbourne Parku. Na generálce vyhrála dva zápasy a v osmifinále sebrala set pozdější vítězce a světové jedničce Ashleigh Bartyové a na Australian Open v prvním kole potrápila světovou pětku Elinu Svitolinovou.

Na skvělé výkony z předchozích týdnů úspěšně navazuje na akci WTA 250, která se v Melbourne koná pro hráčky, jež na Australian Open vypadly v úvodních kolech. Nasazená třináctka nejprve postoupila po skreči Danky Koviničové, poté si poradila s Lin Zhu z Číny, následně smetla domácího lucky losera Gabriellu Da Silvaovou Fickovou a dnes po téměř třech hodinách udolala 6-3 4-6 6-2 Jil Teichmannovou.

Bouzková mohla utkání ukončit podstatně dříve. Ve druhé sadě vedla už 3-1, jenže o dva gamy později poprvé přišla o podání a soupeřka stav zápasu srovnala. V rozhodujícím dějství šla jako první do brejku Češka, ovšem nedokázala ho potvrdit. I Bouzkové se však povedl rebrejk a za stavu 3-2 40-0 pro ni soupeřka upadla a zranila si kotník. Po ošetření ještě pokračovala, ale Bouzkovou už ohrozit nemohla.

Dvaadvacetiletá Bouzková si tak zahraje své třetí kariérní semifinále na turnajích WTA a bude usilovat o druhé finále. V tom jediném dosavadním loni v březnu v Monterrey prohrála maratonskou bitvu se Svitolinovou. Její semifinálovou soupeřkou bude Irina Beguová, nebo vracející se grandslamová šampionka Bianca Andreescuová.

