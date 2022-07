Bouzková ve čtvrtfinále prošoupala tenisky a věří, že ji Wimbledon posune dál

"I když jsem prohrála, zápas jsem si moc užila. Bylo to mé první čtvrtfinále a rovnou na centrálním dvorci ve Wimbledonu, který mám tak ráda. Dala jsem do toho všechno. První set vyšel, jak jsem chtěla. Potom se mi ale v úvodu dalších setů přestal dařit servis, a když dáte zkušené hráče, jako je Ons, šanci, využije ji. Hru ještě vygradovala a zasloužila si to," řekla Bouzková na tiskové konferenci. "I tak ale ten zápas a turnaj hodnotím pozitivně. Těším se, že na něm budu dál stavět. Budu tvrdě pracovat, abych se znovu do této fáze probojovala," doplnila.

Třiadvacetiletá Bouzková se do čtvrtfinále grandslamového turnaje dostala poprvé v životě. Předtím v deseti z třinácti případů nepřešla ani přes první kolo. Ve Wimbledonu ale vyřadila světovou osmičku Danille Collinsovou z USA, poté její krajanky Ann Liovou a Alison Riskeovou a také Francouzku Caroline Garciaovou.

Rovněž ve čtvrtfinále proti Džabúrové předvedla svoji zarputilost a vybírala i velmi těžké údery. Po jednom z nich skončila na začátku třetího setu na kolenou, přesto zvládla míček získat a jít do vedení 40-0. "V té výměně se stalo úplně všechno. Bylo to krásné. Nezapomenu na ni, ani na to, co následovalo pak. Lidé mi tleskali, byl to krásný moment. Asi nejlepších deset vteřin mého života," citoval Bouzkovou web Tenisový svět.

V ten moment byla Bouzková blízko vyrovnání na 1-1, jenže Džabúrová nakonec game otočila ve svůj prospěch. To byl podle české hráčky moment obratu. "Určitě ano. Byl to možná nejlepší míček mého života, takže jsem se nechala trochu unést. Změnilo to pak běh třetího setu, protože začínat 0:2 nebylo ideální. Nemyslím si ale, že to byla chyba. Je to pro mě další zkušenost do budoucna," řekla Bouzková.

Po konci zápasu se obě hráčky u sítě objaly a popovídaly si. Zatímco Džabúrová pogratulovala Bouzkové k turnaji a nejlepší výměně v zápase, Češka jí kompliment oplatila. "Řekla jsem jí, že jsem si kvůli ní prošoupala tenisky, jak mě pořád honila po kurtu," uvedla 66. hráčka světa.

"Když jsem servírovala za stavu 4-3 v prvním setu, cítila jsem se jako na ledě. Jak byl kurt uprostřed víc vyšlapaný a já pořád startovala dopředu na její kraťasy, ošoupaly se mi podrážky. Neměla jsem se o co zapřít a dva gamy do konce prvního setu mi přišlo, že bruslím. Možná jsem si ale měla ty ošoupané tenisky nechat, jenže já jsem si je po setu vyměnila. Už víme, kde byla chyba," podotkla s úsměvem Bouzková.

Z Wimbledonu si odveze spoustu vzpomínek. Vedle proměněných mečbolů od prvního kola a vítězných emocí si bude pamatovat i debut na centrálním dvorci. Aréna letos slaví 100 let od svého otevření. "Hodně jsem si užila příchod chodbou ke kurtu, kolem kavárny pro členy klubu a hosty. Jsou tam hezké obrazy, z těch prostorů čiší historie. A potom mě zaujal takový zvláštní potlesk lidí. I když celé hlediště aplaudovalo a jásalo po mé povedené výměně ve třetím setu, pořád to znělo tak nějak decentně," líčila Bouzková.

Po životním vystoupení ve Wimbledonu proto rodačka z Prahy vyhlíží další turnaje. Těší se i na US Open, které se bude hrát na přelomu srpna a září. "Teď přijdou zápasy na betonu, který mám také ráda. Jsem hrdá na to, co jsem teď dokázala a že mohu čelit takto velkým hráčkám. Je to pro mě velký posun dopředu,“ dodala poslední česká zástupkyně ve dvouhře.



Maruška má tu bojovnost v sobě, říká o Bouzkové trenér Devoty

Jako pracovitou bojovnici, která také patří k nejsympatičtějším tenistkám na okruhu WTA, charakterizoval čtvrtfinalistku Wimbledonu Marii Bouzkovou její trenér Theodor Devoty. Třiadvacetiletou Češku vede teprve pár týdnů, přesto už stihl být u jejího životního úspěchu. Pražská rodačka se dostala poprvé v kariéře mezi nejlepších osm hráček v All England Clubu. Až v boji o semifinále Bouzková nestačila na světovou dvojku Ons Džabúrovou a Devoty věří, že další úspěchy mohou přijít.

"Wimbledon hodnotíme velmi kladně. Je to obrovský úspěch a hrát čtvrtfinále proti druhé tenistce světa už byla taková třešnička na dortu. Není jednoduché ji v tom tenisovém chrámu porazit. Maruška do toho šla ale sebevědomě, odhodlaně a dělala, co mohla. Bohužel to nevyšlo a je třeba uznat, že soupeřka byla lepší, Maruška si to ale užila a je na čem stavět," řekl v rozhovoru s ČTK Devoty.

Šestašedesátá hráčka světa Bouzková ve Wimbledonu nadchla fanoušky zarputilostí, díky níž často vybírala i těžké míče z jakýchkoliv pozic. Také díky tomu se dostávala protivnicím pod kůži a nutila je k nevynuceným chybám. Výjimkou nebyl ani duel proti Džabúrové. V úvodu třetího setu Bouzková vyhrála i výměnu, při níž odvrátila úder soupeřky na kolenou. Za to si vysloužila ovace diváků na centrálním kurtu.

"Maruška je ukrutná bojovnice. Je pokorná, má chuť pracovat a dře. Její práce nohama je skvělá a soupeřkám to často tak znepříjemňovala, že nevěděly, co s ní dělat," hodnotil Devoty. "Džabúrová nakonec uspěla díky svému pestrému tenisu. Tím Marušku dostala. Ta tam ale nechala, co mohla, a odešla s hlavou nahoře. Byl to krásný příběh a jede se dál," pokračoval Devoty.

Bojovnost je navíc podle něj součástí povahy Bouzkové. "Ona to má v sobě jako osoba. Nevypustí balony, i když se zdají být ztracené. Když se podíváme na Rafu Nadala, tak to je to samé. Nevzdá jediný míček, běží, vrátí ho a třeba to vyjde. Někdy to vyjít nemusí, ale může. Tím, jak je Maruška skvěle fyzicky připravená, může takto hrát," řekl jednačtyřicetiletý kouč.

Bývalý trenér Radka Štěpánka převzal Bouzkovou teprve před pár týdny, kdy nahradil španělského kouče Cristiana Requeniho. Do Londýna dorazil za novou svěřenkou až v průběhu turnaje. "Měl jsem ještě nějaké povinnosti a Maruška měla původně jet Wimbledon sama. V průběhu turnaje mě ale požádala, zda bych přijel. I když tam byla řada nástrah, vymysleli jsme nějakou logistiku a povedlo se to. Přijel jsem na její (osmifinálový) zápas s Garciaovou a jsem rád, že ho zvládla. Měl jsem totiž obavu, abych to nějak nezkazil. Do rozjetého vlaku se nenaskakuje," uvedl s úsměvem Devoty.

Sama Bouzková je velmi pověrčivá hráčka, která dodržuje řadu rituálů. Jedním z nich byly ve Wimbledonu jahody se smetanou, jež si po úspěšných zápasech s týmem dopřávala. "Jestli je nějaká nominace na nejvíc sympatickou hráčku ve WTA, ona musí figurovat hodně vysoko," podotkl Devoty.

Česká tenistka ukázala ve Wimbleodnu svůj potenciál a podle Devotyho může být v budoucnu ještě lepší. "I první hráč na světě má tendenci se pořád zlepšovat a Maruška má tuhle vlastnost také v sobě. Pořád je tam pár nedostatků, ať je to servis, pohyb víc dopředu nebo větší odvaha při zahrávání volejů. Už teď je od základní čáry velice nebezpečná, ale může být ještě nebezpečnější," podotkl rodák ze Dvora Králové.

Před dalšími turnaji teď podle něj potřebuje Bouzková zůstat nohama na zemi. "Teď to musí vše vstřebat a pak začne nový týden a nová práce. Tohle už je historie, protože až nastoupí k dalšímu turnaji, bude ji chtít hned ta příští soupeřka porazit. Je potřeba k tomu přistupovat postupně jako doteď. Když však děláte to, co máte, a sejde se to, tak proč by nemohl přijít zase nějaký úspěch," dodal Devoty.