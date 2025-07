Bouzková vyhlíží těžké derby v semifinále. Hodně jsme se sblížily, jsme kamarádky, říká

Marii Bouzkovou (27) dělí na turnaji Livesport Prague Open už jen dvě výhry, aby zopakovala ve Stromovce triumf z roku 2022. Po dnešní výhře nad Američankou Ann Liovou 3:6, 6:3, 6:3 ji ale čeká v semifinále náročná výzva. Narazí na krajanku Terezu Valentovou, o které v rozhovoru s novináři řekla, že je na vítězné vlně. Osmnáctiletou Češku bere za kamarádku a věří v hezký duel.

"Bude to těžký zápas, Terka je teď na vítězné vlně a hraje moc dobře. Poprvé jsem ji viděla v Ostravě na Poháru Billie Jean Kingové a hned mi bylo jasné, že bude hrát dobře. Mám radost, že se jí takhle daří, už minulý týden vyhrála turnaj. Určitě to bude těžký zápas a myslím, že musím nabrat pořádně sil, abych měla zítra zase co rozdávat," uvedla Bouzková.

Sedmadvacetiletá hráčka letos na turnaji v Praze nastoupí proti krajance poprvé. Vedle Liové si předtím poradila s Italkou Lucrezií Stefaniniovou a Číňankou Xinyu Gao. S o devět let mladší Valentovou má dobré vztahy, považuje ji za kamarádku.

"Řekla bych, že ano. Hodně jsme se sblížily, teď jsme si i docela psaly, když se jí dařilo na turnajích. Fandím jí, mám ji ráda, je to hodná holka a doufám, že odehrajeme hezký zápas," řekla.

Zatímco před turnajem v Praze s úsměvem glosovala, že jí sestry Alena a Jana Kovačkovy vykaly, osmnáctiletá Valentová, která v Praze neztratila zatím ani set a minulý týden vyhrála challenger v Portu, z ní při prvním setkání ostych neměla.

"Ne, to snad ani nezkusila, když jsme se poprvé potkaly. Ona je hodně otevřený člověk. Vždycky je s ní veselá nálada, což se mi líbí. Po pěti minutách mi přišlo, jako bychom se znaly léta," řekla Bouzková.

Do finále turnaje v Praze může Bouzková postoupit podruhé. O titul hrála před třemi lety, kdy rovněž v semifinále vyřadila krajanku, tehdy sedmnáctiletou Lindu Noskovou. "Mám se na co těšit, docela mi to ten duel připomíná. Máme tolik dobrých mladých Češek, že mě to ani nepřekvapuje. Budu se snažit hrát co nejlépe a uvidíme, jak to dopadne," doplnila Bouzková.