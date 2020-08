Bradyová v Lexingtonu zvládla i své první finále a bez ztráty setu dokráčela pro premiérový titul

Jennifer Bradyová v úvodu sezony získala cenné skalpy Marie Šarapovové, Ashleigh Bartyové, Eliny Svitolinové, Markéty Vondroušové či Garbine Muguruzaové a poprvé se posunula do Top 50 světového žebříčku WTA.



Pak ji sice v 'rozletu' přibrzdila dlouhá pauza zaviněná pandemií koronaviru, ale během přestávky nezahálela. V zápasovém rytmu se udržovala na domácích akcích, na nichž potvrzovala dobrou formu.



A tu si přivezla i na svůj první ostrý turnaj po takřka šesti měsících do Lexingtonu. Pětadvacetiletá Američanka prohrála v pěti zápasech pouze 24 gamů, pouze třikrát neudržela servis a bez ztráty setu dokráčela pro svůj premiérový titul na okruhu WTA.



V dnešním finále, které bylo jejím vůbec prvním, si Bradyová poradila 6-3 6-4 se Švýcarkou Jil Teichmannovou. V zápase, jenž trval přes sto minut, americká tenistka odvrátila všechny čtyři brejkboly.



"Servis mě tu opravdu podržel. Ale spokojená mohu být celkově s předvedenou hrou. Jsem šťastná, že jsem to dotáhla k titulu, protože jsem si během celého týdne věřila a i to byl jeden z klíčů k úspěchu," řekla Bradyová.



Třiadvacetiletá Teichmannová ve svém celkově třetím finále poprvé neuspěla a nenavázala tak na loňské antukové triumfy z Prahy a Palerma. Přesto může ještě z Lexingtonu odjíždět s titulem, po boku Bouzkové ji čeká finále čtyřhry.



Top Seed Open hrané před prázdnými tribunami bylo jedním z přípravných turnajů před US Open, jež začíná za dva týdny 31. srpna. Největší hvězda turnaje Serena Williamsová překvapivě vypadla už ve čtvrtfinále se 116. hráčkou žebříčku Shelby Rogersovou. Jediná Češka v soutěži Marie Bouzková vypadla rovněž ve čtvrtfinále s pozdější šampionkou Bradyovou.

• WTA INTERNATIONAL LEXINGTON •

USA / Kentucky, tv. povrch, 225.500 dolarů

nedělní výsledky (16. 08. 2020) • Dvouhra - finále • Bradyová (USA) - Teichmannová (Švýc.) 6-3 6-4