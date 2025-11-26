Brenda Fruhvirtová se v Trnavě zdržela jen hodinu. Znovu padla hned na úvod a pokračuje v trápení
Fruhvirtová – Zelníčková 3:6, 2:6
Osmnáctiletá Fruhvirtová tento měsíc už podruhé startovala na menším podniku ITF v trnavě, ale znovu podlehla hned své úvodní soupeřce. Tentokrát nestačila na domácí 486. hráčku světa Zelníčkovou, které podlehla jasně za hodinu hry.
Česká naděje do zápasu nevstoupila vůbec dobře, když ztratila první tři hry. V průběhu první sady se sice rozehrála a dokázala soupeřku brejknout a snížit na 3:4. Vyrovnaný závěr úvodního dějství však už znovu patřil slovenské hráčce.
Ve druhém setu česká naděje dokázala držet krok jen do stavu 2:3. Od té chvíle uhrála už jen tři body a se slovenským podnikem se musela rozloučit. Zaznamenala tak už třetí porážku v řadě. Poslední výhru slavila na začátku října v Řecku, kde poté ve druhém kole skrečovala krajance a pozdější šampionce Lauře Samson.
Zatím nepovedený návrat. Brenda Fruhvirtová padla s 939. hráčkou světa a končí v kvalifikaci
Mladší ze slavných sester tak pokračuje ve výsledkovém trápení, v žebříčku je až na 809. pozici a letos má negativní bilanci pouhých šest výher a devět porážek. Tento rok ji však více než soupeřky trápily psychické problémy a velkou část roku nehrála.
Doufejme, že jedna z našich nejlepších teenagerek dá brzy do pořádku a začne si tenis i trénování znovu užívat. Jedině tak může znovu dosáhnout svých nejlepších výkonů a posunout se zpět do elitní stovky, kam rozhodně patří.
Brenda Fruhvirtová se svěřila o psychických problémech. Nyní se chce soustředit na tenis
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře