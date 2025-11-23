Havlíčková přežila infarktový závěr. Přehrála bojovnou Bulharku a slaví titul
Havlíčková – Janevová 6:4, 3:6, 7:6
Havlíčkové vstup do finálové bitvy nevyšel. Agresivně hrající Janevová si ve třetí hře poprvé vzala soupeřčino podání, brejk s problémy potvrdila a šla do vedení 3:1.
Česká reprezentantka se nepovedeným vstupem nenechala vykolejit. Postupem času podstatně zpřesnila hru i podání a v osmé hře to byla ona, kdo uspěl na returnu, a bylo vyrovnáno – 4:4.
Závěr úvodního dějství pak už patřil o dva roky starší Češce, která od stavu 2:4 získala čtyři gamy v řadě a po 44 minutách šla do vedení 1:0 na sety.
Havlíčkové ale nevyšel ani vstup do druhé sady. Bulharka, které patří 438. příčka světa, uspěla hned při prvním servisu, brejk potvrdila a šla do vedení 2:0.
Velká bitva se smutným koncem. Jízda Ticháčkové skončila v Řecku ve finále
Havlíčková se začala na kurtu trápit, nevycházel jí především servis, za což zaplatila v páté hře, kdy o něj přišla podruhé. Janevová za stavu 4:1 dala Češce možnost vývoj otočit, když přišla o podání.
Vítězka juniorského French Open z roku 2022 ještě snížila na rozdíl jediného gamu, na více to už ale nestačilo. Bulharka sadu za 32 minut získala 6:3 a poslala utkání do rozhodujícího setu.
Do něj mnohem lépe vstoupila česká tenistka. Po úvodních pěti hrách svítil na ukazateli skóre velmi nadějný stav 4:1 a zdálo se, že by utkání mohlo velmi rychle dospět ke zdárnému konci. Janevová se však nehodlala vzdát bez boje. Snížila na 4:5, následně podruhé v sadě vzala soupeřce podání a bylo vyrovnáno.
Přes tři a půl hodiny boje i neproměněné mečboly. Štruplová ve finále padla
Obrovské drama gradovalo. Havlíčková vzápětí znovu uspěla na příjmu a podruhé v zápase měla možnost utkání dopodávat. Postupně si vypracovala čtyři mečboly, ani jeden ale nedokázala proměnit a utkání musela rozhodnout zkrácená hra.
Havlíčková se ztracenými mečboly zlomit nenechala. V tie-breaku měla od prvních míčů navrch. Rychle se dostala do vedení 2:0 a náskok už nepustila. Za stavu 6:3 proměnila svůj šestý mečbol a mohla se radovat ze svého třetího titulu na okruhu ITF, druhého v letošním roce.
Havlíčková se v novém vydání žebříčku posune zhruba na 325. příčku, jejím maximem zůstává 196. pozice.
V žebříčku se Lucka posune blíž ke třetí stovce a nebude už tak muset hrát kvalifikace na menších ITF turnajích ...