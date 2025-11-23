Havlíčková přežila infarktový závěr. Přehrála bojovnou Bulharku a slaví titul

DNES, 13:50
Aktuality 11
ITF TRNAVA - Lucie Havlíčková (20) si ve finále turnaje ITF W50 v Trnavě poradila po obrovském boji s Bulharkou Elizarou Janevovou (18) po setech 6:4, 3:6 a 7:6. Česká tenistka proměnila až svůj šestý mečbol a mohla se tak radovat ze zisku svého třetího titulu z okruhu ITF.
Profily hráčů
Havlíčková Lucie
Yaneva Elizara
Lucie Havlíčková po obrovské boji ovládla turnaj v Trnavě (@ TASR/Profimedia)

Havlíčková – Janevová 6:4, 3:6, 7:6

Havlíčkové vstup do finálové bitvy nevyšel. Agresivně hrající Janevová si ve třetí hře poprvé vzala soupeřčino podání, brejk s problémy potvrdila a šla do vedení 3:1.

Česká reprezentantka se nepovedeným vstupem nenechala vykolejit. Postupem času podstatně zpřesnila hru i podání a v osmé hře to byla ona, kdo uspěl na returnu, a bylo vyrovnáno – 4:4.

Závěr úvodního dějství pak už patřil o dva roky starší Češce, která od stavu 2:4 získala čtyři gamy v řadě a po 44 minutách šla do vedení 1:0 na sety.

Havlíčkové ale nevyšel ani vstup do druhé sady. Bulharka, které patří 438. příčka světa, uspěla hned při prvním servisu, brejk potvrdila a šla do vedení 2:0.

Velká bitva se smutným koncem. Jízda Ticháčkové skončila v Řecku ve finále

Havlíčková se začala na kurtu trápit, nevycházel jí především servis, za což zaplatila v páté hře, kdy o něj přišla podruhé. Janevová za stavu 4:1 dala Češce možnost vývoj otočit, když přišla o podání.

Vítězka juniorského French Open z roku 2022 ještě snížila na rozdíl jediného gamu, na více to už ale nestačilo. Bulharka sadu za 32 minut získala 6:3 a poslala utkání do rozhodujícího setu.

Do něj mnohem lépe vstoupila česká tenistka. Po úvodních pěti hrách svítil na ukazateli skóre velmi nadějný stav 4:1 a zdálo se, že by utkání mohlo velmi rychle dospět ke zdárnému konci. Janevová se však nehodlala vzdát bez boje. Snížila na 4:5, následně podruhé v sadě vzala soupeřce podání a bylo vyrovnáno.

Přes tři a půl hodiny boje i neproměněné mečboly. Štruplová ve finále padla

Obrovské drama gradovalo. Havlíčková vzápětí znovu uspěla na příjmu a podruhé v zápase měla možnost utkání dopodávat. Postupně si vypracovala čtyři mečboly, ani jeden ale nedokázala proměnit a utkání musela rozhodnout zkrácená hra.

Havlíčková se ztracenými mečboly zlomit nenechala. V tie-breaku měla od prvních míčů navrch. Rychle se dostala do vedení 2:0 a náskok už nepustila. Za stavu 6:3 proměnila svůj šestý mečbol a mohla se radovat ze svého třetího titulu na okruhu ITF, druhého v letošním roce.

Havlíčková se v novém vydání žebříčku posune zhruba na 325. příčku, jejím maximem zůstává 196. pozice.

Výsledky turnaje ITF W50 v Trnavě

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

11
Přidat komentář
tommr
23.11.2025 14:23
Lucka Havlíčková jako jediná z našich 5 nadějí o víkendu došla k titulu ale byly to strašný nervy. Lucka ve třetím setu přišla o náskok dvou brejků, dvakrát zápas nedopodávala a proměnila až šestej mečbol. Po herní stránce je Lucka dobrá ale po mentální je to slabota ...
V žebříčku se Lucka posune blíž ke třetí stovce a nebude už tak muset hrát kvalifikace na menších ITF turnajích ...
Reagovat
Liverpool22
23.11.2025 14:31
Přesně jak píšeš. Lucka jako jediná z našich finálovou bitvu zvládla Jinak v globálu platí, že tenis je o psychice a hlavě což můžeme vidět nyní v DC, kde některé zápasy jsou také psycho - viz. debl Argentiny nebo včera Němci. Lucka to zvládla a může jí to povzbudit do další sezóny. smile
Reagovat
tommr
23.11.2025 14:43
pokud si Lucka trochu srovná psychiku tak by se v příští sezoně měla dostat do druhé stovky a zajistit si tak účast v kvalifikacích GS ...
Reagovat
Sinuhet1
23.11.2025 14:15
Nevidel jsem, ale ty reci a chovani pekny psycho
Reagovat
Liverpool22
23.11.2025 13:56
LUCKA smile super a velká gratulace k titulu smile Dnes zbytečné drama, kdy ve 3. setu ztratila náskok. Na druhou stranu v TB už si to Lucka hlídala a zápas docvakla. Lucka potvrdila, že je po úspěšné baráži na vlně a věřme, že příští rok bude atakovat vysněnou TOP 100 smile
Reagovat
pantera1
23.11.2025 13:52
Gratulka Lucce k infarktovému titulu .
Reagovat
Liverpool22
23.11.2025 13:57
L smile U smile C smile K smile A smile SUPER smile
Reagovat
Serpens
23.11.2025 13:52
No, jak to shrnout, kdoví, co by po případné prohře Lucka dál dělala s kariérou, když člověk poslouchá ty její některé komentáře po nezdarech, zaplať pánbůh zato, a snad si Lucka z toho odnese, že zápas nekončí, když ztratí velký náskok. Zslouží určitě pochvalu za bojovnost. Bohužel těch negativních emocí je u ní mnohem více než pozitivních (po tom těžce vydřeném vítězství ani nehlesla), a to je jeden z důvodů, proč musela dát pauzu...
Reagovat
tommr
23.11.2025 14:15
jj po herní stránce je Lucka velkej talent a má všechny předpoklady pro úspěšnou kariéru. Po mentální stránce je to s ní ale velice špatný ...
Reagovat
com
23.11.2025 14:32
Úplná Jolanda Tady vidim velky špatny smile
Reagovat
jih
23.11.2025 14:33
No fakt že jo... .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist