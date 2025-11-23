Velká bitva se smutným koncem. Jízda Ticháčkové skončila v Řecku ve finále
Ticháčková – Seničová 6:1, 5:7, 3:6
Ticháčková se v letošní sezoně mohla před finálovým duelem pyšnit vynikající bilancí 26 výher oproti pouhým čtyřem porážkám, a to navzdory tomu, že kvůli zdravotním problémům téměř sedm měsíců nehrála.
V Heraklionu až do finálového duelu přišla jen o jediný set, její srbská soupeřka Seničová však na tom byla ještě lépe, když všechny čtyři duely zvládla ve dvou sadách.
V úvodu zápasu však na kurtu excelovala jednoznačně osmnáctiletá Češka. Ticháčková si přivlastnila oba úvodní servisy Seničové, sama na servisu nezaváhala a šla do vedení 4:0.
Až poté se svého prvního a posledního úspěchu v první sadě dočkala její soupeřka, když uspěla na returnu. Srbka, která si během první sady vyžádala lékařské ošetření, si v úvodním dějství ani jednou nevyhrála své podání. Ticháčková proměnila v sedmé hře třetí setbol a sadu získala za 32 minut jasně 6:1.
Velmi úspěšná sobota pro Čechy a Češky. Titul v deblu a čtyři výhry z pěti semifinále
Do druhého setu vstoupila Seničová mnohem koncentrovaněji, když získala úvodní dva gamy. Její trápení na servisu však pokračovalo. Proti precizně hrající Češce ztratila následující dvě hry na podání a rázem prohrávala 2:3. Set plný ztracených servisů se rozhodoval v samotném závěru. Za stavu 6:5 pro Srbku o něj počtvrté v sadě přišla Ticháčková, ztratila ho 5:7 a i vítězce tak muselo rozhodnout závěrečné dějství.
I do něj vstoupila lépe Seničová, když šla znovu do vedení 2:0. Ticháčková ale manko vzápětí smazala. Její o čtyři roky starší soupeřka však s narůstající únavou získávala převahu, znovu šla do vedení o dva gamy a náskok už nepustila. Utkání po dvou hodinách a 22 minutách zakončila čistou hrou a mohla se radovat ze zisku devátého titulu na okruhu ITF, čtvrtého v letošní sezoně.
To je skalp! Ticháčková si poradila s nasazenou jedničkou a pokračuje v životní sezoně
Ticháčková se po finálové účasti posune na konec sedmé stovky žebříčku, její soupeřka bude zhruba na 390. příčce.
Ticháčková, která letošní sezonu zahájila ve 12. stovce světového žebříčku, se začala profesionálnímu tenisu věnovat naplno až letos. Rok začala patnácti vítěznými zápasy v řadě a třemi vyhranými turnaji. Poté však musela kvůli problémům s kolenem vynechat téměř sedm měsíců a na kurty se znovu vrátila až na konci září.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
A dneska se mohou děvčata přetrhnout.
Ticháčková neudržela ve finále vedení o set a brejk.
Štruplová rovněž měla set a brejk k dobru, ta však navíc ještě zahodila 2 mečboly. Brejk měla i ve 3. setu, ale kromě kolapsu psychického v závěru přidala i kolaps fyzický.
Dokáže ji trumfnout Havlíčková, která vedla ve 3. setu už o 2 brejky, nebo to nějakým zázrakem dopodává?
Teď už taky zahodila mečboly.
Ale ve vlastním zájmu by asi fakt měla s tím tenisem skončit.
Havlíčková snad už ano. Kolář taky začal dobře.