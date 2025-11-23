Velká bitva se smutným koncem. Jízda Ticháčkové skončila v Řecku ve finále

ITF HERAKLION – Nebyla daleko od dalšího triumfu. Nakonec to nevyšlo. Eliška Ticháčková (18) po velkém boji podlehla ve finále turnaje ITF W35 v řeckém Heraklionu srbské soupeřce Nataliji Seničové (22) po setech 6:1, 5:7 a 3:6. Na svůj čtvrtý letošní titul si tak mladičká Češka bude muset počkat.
Eliška Ticháčková po velkém boji ve finále padla (@ ČTK / Peřina Luděk)

Ticháčková – Seničová 6:1, 5:7, 3:6

Ticháčková se v letošní sezoně mohla před finálovým duelem pyšnit vynikající bilancí 26 výher oproti pouhým čtyřem porážkám, a to navzdory tomu, že kvůli zdravotním problémům téměř sedm měsíců nehrála.

V Heraklionu až do finálového duelu přišla jen o jediný set, její srbská soupeřka Seničová však na tom byla ještě lépe, když všechny čtyři duely zvládla ve dvou sadách.

V úvodu zápasu však na kurtu excelovala jednoznačně osmnáctiletá Češka. Ticháčková si přivlastnila oba úvodní servisy Seničové, sama na servisu nezaváhala a šla do vedení 4:0.

Až poté se svého prvního a posledního úspěchu v první sadě dočkala její soupeřka, když uspěla na returnu. Srbka, která si během první sady vyžádala lékařské ošetření, si v úvodním dějství ani jednou nevyhrála své podání. Ticháčková proměnila v sedmé hře třetí setbol a sadu získala za 32 minut jasně 6:1.

Velmi úspěšná sobota pro Čechy a Češky. Titul v deblu a čtyři výhry z pěti semifinále

Do druhého setu vstoupila Seničová mnohem koncentrovaněji, když získala úvodní dva gamy. Její trápení na servisu však pokračovalo. Proti precizně hrající Češce ztratila následující dvě hry na podání a rázem prohrávala 2:3. Set plný ztracených servisů se rozhodoval v samotném závěru. Za stavu 6:5 pro Srbku o něj počtvrté v sadě přišla Ticháčková, ztratila ho 5:7 a i vítězce tak muselo rozhodnout závěrečné dějství.

I do něj vstoupila lépe Seničová, když šla znovu do vedení 2:0. Ticháčková ale manko vzápětí smazala. Její o čtyři roky starší soupeřka však s narůstající únavou získávala převahu, znovu šla do vedení o dva gamy a náskok už nepustila. Utkání po dvou hodinách a 22 minutách zakončila čistou hrou a mohla se radovat ze zisku devátého titulu na okruhu ITF, čtvrtého v letošní sezoně.

To je skalp! Ticháčková si poradila s nasazenou jedničkou a pokračuje v životní sezoně

Ticháčková se po finálové účasti posune na konec sedmé stovky žebříčku, její soupeřka bude zhruba na 390. příčce.

Ticháčková, která letošní sezonu zahájila ve 12. stovce světového žebříčku, se začala profesionálnímu tenisu věnovat naplno až letos. Rok začala patnácti vítěznými zápasy v řadě a třemi vyhranými turnaji. Poté však musela kvůli problémům s kolenem vynechat téměř sedm měsíců a na kurty se znovu vrátila až na konci září.

Výsledky turnaj ITF W35 v Heraklionu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

20
Přidat komentář
Mantra
23.11.2025 13:36
jestli nezlepší mysl, pak nebude ani ve 100
Reagovat
Serpens
23.11.2025 13:28
Ta opatrnost je špatně, to prostě nikam nevede.
Reagovat
Mantra
23.11.2025 13:32
jestli vyhraje, pak jedině chybou Janevy
Reagovat
Mantra
23.11.2025 13:12
Havlíčkoic upně v lese
Reagovat
com
23.11.2025 13:30
šla naproti Marušce pro jahody

Reagovat
Dobry-den
23.11.2025 13:06
Sezóna WTA je sice už u konce, ale na menších turnajích stále ještě vrcholí souboj o titul největší české labilky.

A dneska se mohou děvčata přetrhnout.

Ticháčková neudržela ve finále vedení o set a brejk.

Štruplová rovněž měla set a brejk k dobru, ta však navíc ještě zahodila 2 mečboly. Brejk měla i ve 3. setu, ale kromě kolapsu psychického v závěru přidala i kolaps fyzický.

Dokáže ji trumfnout Havlíčková, která vedla ve 3. setu už o 2 brejky, nebo to nějakým zázrakem dopodává?
Reagovat
com
23.11.2025 13:07
tak ja se teda přidám, když už někdo začal

Reagovat
Dobry-den
23.11.2025 13:13
Lucka si prý podřeže žíly.
Reagovat
Serpens
23.11.2025 13:16
To vypovídá bohužel vše o té hlavě. Už tam byl i pláč. Ale podařil se jí ještě jeden brejk.
Reagovat
Mantra
23.11.2025 13:17
Smítková 02
Reagovat
com
23.11.2025 13:29
to jako rikala jo
Reagovat
Dobry-den
23.11.2025 13:31
Bohužel. Při ztrátě podání na 5:5.

Teď už taky zahodila mečboly.
Reagovat
Dobry-den
23.11.2025 13:36
Řezat se nebude, Lucka vyhrála.

Ale ve vlastním zájmu by asi fakt měla s tím tenisem skončit.
Reagovat
Liverpool22
23.11.2025 13:04
Škoda, že to Eliška nedala smile Chtělo to urvat 2. set. Celkově však super turnaj a dobrý vklad do další sezóny smile
Reagovat
com
23.11.2025 13:06
takže nebudeme blinkat?
Reagovat
Liverpool22
23.11.2025 13:15
smile nebudeme smile smile smile
Reagovat
com
23.11.2025 13:28
pozdě, už to tady lítá ze všech stran smilesmilesmile
Reagovat
Mantra
23.11.2025 12:50
škoda. Štruplová taky nic.
Havlíčková snad už ano. Kolář taky začal dobře.
Reagovat
Serpens
23.11.2025 12:54
No, Lucka dneska moc nezáří. To je podhoubím pro zkrat.
Reagovat
Mantra
23.11.2025 13:10
hm asi to zesere
Reagovat

