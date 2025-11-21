To je skalp! Ticháčková si poradila s nasazenou jedničkou a pokračuje v životní sezoně
Maristanyová – Ticháčková 4:6, 4:6
Upřímně, znali jste ještě před pár měsíci jméno Elišky Ticháčkové? Pokud ne, není divu. Česká tenistka se ještě na začátku letošní sezony pohybovala ve dvanácté stovce světového pořadí.
V letošním roce však osmnáctiletá slečna prožívá neuvěřitelný progres. Na svém kontě má 25 vítězství oproti pouhým čtyřem porážkám. Poslední výhru si připsala na probíhajícím turnaji v Heraklionu. A stálo to za to.
Ticháčková si z pozice 690. hráčky světa vyšlápla na Španělku Maristanyovou, která na turnaji plní roli nasazené jedničky a v rankingu jí patří 168. pozice. V prvním setu sice mladá Češka ztratila dvakrát své podání, na pomalé řecké antuce však byla hned třikrát úspěšná na příjmu a první sadu získala za 52 minut hry 6:4.
Smolná bitva pro český talent. Ticháčková ve finále padla ve dvou tie-breacích
O osm let starší soupeřka na Češku marně hledala zbraň i ve druhém setu. Maristanyové nebylo nic platné, že stejně jako v úvodním dějství šla do vedení 2:0. Španělská tenistka od tohoto stavu už ani jednou nevyhrála své podání, a nic jí tak nebylo platné, že na returnu uspěla třikrát. Ticháčková v desáté hře proměnila svůj třetí mečbol a po hodině a 40 minutách tak mohla slavit zasloužený postup do semifinále.
Vítězství je o to cennější, že Maristanyová v minulém týdnu podnik v Heraklionu ovládla, Ticháčková tak byla její první přemožitelkou po sedmi vítězných duelech Španělky v řadě. O finále si mladá česká naděje zahraje s domácí tenistkou Elenou Korokozidiovou, které patří 748. pozice.
Ticháčková má na svém kontě tři tituly z turnajů ITF, všechny si připsala v letošním roce. Profesionálnímu tenisu se přitom začala naplno věnovat až v letošním roce, v únoru si však poranila koleno a zpět na turnaje se tak vrátila až po více než sedmiměsíční pauze.
A hlavně máme mraky příkladů, kdy některé holky dozrávají tenisově později viz. Muchová, Krejčíková......Eliška už teď může být spokojená, hrála juniorské GS, hraje menší turnaje, kde se jí daří, stoupá žebříčkem......
Ale fakt, že Eliška má asi větší tenisové charisma a přecejen vyhrála prestižní Pardubickou juniorku
