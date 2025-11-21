To je skalp! Ticháčková si poradila s nasazenou jedničkou a pokračuje v životní sezoně

DNES, 13:30
ITF Heraklion – Parádní závěr roku, ale i celé sezony, zažívá Eliška Ticháčková (18). Mladá česká naděje si na turnaji kategorie ITF W35 v řeckém Heraklionu poradila s nasazenou jedničkou, Španělkou Guiomarou Maristanyovou (26), ve dvou setech 6:4, 6:4 a zajistila si postup do semifinále.
Eliška Ticháčková prožívá výborný závěr sezony (@ ČTK / Peřina Luděk)

Maristanyová – Ticháčková 4:6, 4:6

Upřímně, znali jste ještě před pár měsíci jméno Elišky Ticháčkové? Pokud ne, není divu. Česká tenistka se ještě na začátku letošní sezony pohybovala ve dvanácté stovce světového pořadí.

V letošním roce však osmnáctiletá slečna prožívá neuvěřitelný progres. Na svém kontě má 25 vítězství oproti pouhým čtyřem porážkám. Poslední výhru si připsala na probíhajícím turnaji v Heraklionu. A stálo to za to.

Ticháčková si z pozice 690. hráčky světa vyšlápla na Španělku Maristanyovou, která na turnaji plní roli nasazené jedničky a v rankingu jí patří 168. pozice. V prvním setu sice mladá Češka ztratila dvakrát své podání, na pomalé řecké antuce však byla hned třikrát úspěšná na příjmu a první sadu získala za 52 minut hry 6:4.

Smolná bitva pro český talent. Ticháčková ve finále padla ve dvou tie-breacích

O osm let starší soupeřka na Češku marně hledala zbraň i ve druhém setu. Maristanyové nebylo nic platné, že stejně jako v úvodním dějství šla do vedení 2:0. Španělská tenistka od tohoto stavu už ani jednou nevyhrála své podání, a nic jí tak nebylo platné, že na returnu uspěla třikrát. Ticháčková v desáté hře proměnila svůj třetí mečbol a po hodině a 40 minutách tak mohla slavit zasloužený postup do semifinále.

Vítězství je o to cennější, že Maristanyová v minulém týdnu podnik v Heraklionu ovládla, Ticháčková tak byla její první přemožitelkou po sedmi vítězných duelech Španělky v řadě. O finále si mladá česká naděje zahraje s domácí tenistkou Elenou Korokozidiovou, které patří 748. pozice.

Ticháčková má na svém kontě tři tituly z turnajů ITF, všechny si připsala v letošním roce. Profesionálnímu tenisu se přitom začala naplno věnovat až v letošním roce, v únoru si však poranila koleno a zpět na turnaje se tak vrátila až po více než sedmiměsíční pauze.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

7
subaru
21.11.2025 14:08
Je vidět a doufám že tomu bude i nadále, že i pomalejší a postupný růst nese ovoce.
Liverpool22
21.11.2025 14:41
Jo, jo Eliška jde českou cestou krůček po krůčku. Tady je velký rozhovor s Eliškou, kde o tom od 14 min. mluví, že v dětství a dorostu nic, že nikdo netlačil na pilu...... a pak dospěla a začalo se dařit.
https://www.youtube.com/watch?v=zl-oN8yCCWM
A hlavně máme mraky příkladů, kdy některé holky dozrávají tenisově později viz. Muchová, Krejčíková......Eliška už teď může být spokojená, hrála juniorské GS, hraje menší turnaje, kde se jí daří, stoupá žebříčkem......
Liverpool22
21.11.2025 13:53
Eliška super smile Letos udělala velký progres a i její příběh je inspirativní, kdy jako malá pinkala někde na plácku a nyní se pomaličku drápe vzhůru. Navíc je ve tváři podobná Pavlíně Badosa - má podobné oči. smile
Mony
21.11.2025 13:50
Štruplová může závidět Elišce článek.
Ale fakt, že Eliška má asi větší tenisové charisma a přecejen vyhrála prestižní Pardubickou juniorku
Liverpool22
21.11.2025 14:29
Eliška má charisma a celkově je zajímavá. Co se týče tenisového vývoje je přesný opak Brendy a Lindy F. Zkrátka v dětství si jen někde pinkala se ségrou u chaty, nikdo netlačil na pilu a najednou se začalo dařit. Já si jí všimnul na GS juniorek, kde sice uhrála 2-3 kola, ale většinou vylítla s Jones či jinou favoritkou. Největší úspěch má tuším semíčko v deblu s Terkou na USO 24. Zkrátka je to jiná cesta než např. u Brendy, kde už od útlého dětství je tam enormní psycho tlak na výsledky + rodiče platí akademie v USA atd. O tom mluvila někde i Lucka "Lehečková", která taky byla v USA, ale tenisově jí to moc nedalo.
Serpens
21.11.2025 13:40
Holt tak to chodí u Lucky Looserů ...
Mony
21.11.2025 13:44
Ani krásné jméno nepomohlo
Maristany Zuleta De Reales Guiomar
