Smolná bitva pro český talent. Ticháčková ve finále padla ve dvou tie-breacích
Ticháčková – Maričová 6:7, 6:7
Ticháčková předváděla na turnaji vynikající výkony. Během čtyř odehraných duelů přišla o jedinou sadu, a to hned v úvodním zápase se Sarou Mikačovou z Bosny a Hercegoviny.
Její finálová soupeřka Maričová na tom byla dokonce ještě lépe, když všechna utkání zvládla ve dvou setech, v žebříčku se ale pohybuje až ve 13. stovce.
Ticháčkové v rankingu patří pozice v osmé stovce, v letošním roce získala už tři tituly - dvakrát triumfovala v turecké Antalyi, další přidala v tuniském Monastiru. Čtvrtý zářez zatím mladá Češka nepřidá.
Ve finále svedla s Maričovou naprosto vyrovnanou partii. První dramatická sada dospěla až do zkrácené hry a i tady se odehrála veliká bitva. Šťastnější byla nakonec Maričová, která ji získala nejtěsnějším možným poměrem 7:5.
Česká naděje po zranění zase řádí. Ticháčková letos vyhrála 19 z 20 duelů a je opět ve finále
I ve druhém setu se ani jedna z tenistek nedokázala své soupeřce výrazněji vzdálit, a i tentokrát se muselo rozhodnout v tie-breaku. Pevnější nervy a jistější ruku i tentokrát ukázala srbská tenistka, ovládla ho 7:4, a mohla se radovat ze zaslouženého premiérového titulu.
Pro českou tenistku se jednalo o vůbec první profesionální finále, ze kterého odcházela jako poražená.
Ticháčková vstoupila do profesionálního tenisu až v letošním roce. Kvůli problémům s kolenem, které si zranila během únorového finálového zápasu v Tunisku, kde získala svůj zatím poslední titul, si však musela od tenisu na sedm měsíců odpočinout.
Ticháčková hraje dnes ještě o titul ve čtyřhře, kde spolu s Nikolou Břečkovou bojují s americko-švýcarskou dvojicí Mia Horvitová, Marie Mettrauxová.
